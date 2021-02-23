Maltepe Belediyesi işçileri greve başladı

DİSK’e bağlık Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu Şubesi üyeleri, belediyenin Temizlik İşleri Şantiyesi’nde dün gece bir araya geldi.

İşçiler, saat 00.00’da "Bu işyerinde grev var" yazılı pankartı şantiye girişine astı. Gece yarısından itibaren temizlik işleri dahil belediye çalışması durduruldu.

İşçi ne diyor?

Diken'in haberine göre Şube başkanı Yenigün Özen Dolgun, yoksulluk sınırının 8 bin 560, açlık sınırının da 3 bin 267 lira olduğunu anımsatarak, belediyenin son teklifini şöyle aktardı:

"14 lira 85 kuruşluk yemek ücretine 2 lira 15 kuruş, 8 lira 50 kuruşluk yol ücretine 1.5 lira zam yapmak istiyor. Taban ücreti brüt 123 liraydı, 125 lira teklif ettiler. Buna da seyyanen 11 lira zam teklifinde bulunuldu. Toplamda elimize geçecek olan net zam bu şartlar altında 215 liradır."

Maltepe Belediye Başkanı Kılıç: Net 4 bin 118 lira teklifimiz reddedildi

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, altı aydır süren görüşmelerde idari ve sosyal maddelerde anlaşıldığını, maddi konularda uzlaşılamadığını ifade etti.

Twitter’dan yazılı açıklama yayınlayan Kılıç, en düşük 2 bin 800 lira olan maaşın, ikramiyeler hariç yüzde 47 zamla net 4 bin 118 liraya çıkarılmasını teklif ettiklerini ancak sendikanın reddettiğini dile getirdi.

Değerli Maltepeliler;

Yetkili sendika ile devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerimizde anlaşma sağlanamamıştır.

Bu süreçte yaşanabilecek aksaklıklar için anlayışınıza sığınıyoruz. pic.twitter.com/ldyMXvey6Z — Ali Kılıç 🇹🇷 (@BskAliKilic) February 23, 2021

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Sendikanın, Türkiye’nin ve belediyenin ‘mali gerçeklerini’ göz önünde bulundurmasını isteyen Kılıç, şunları kaydetti:

"Amacımız, bir yandan emekçilerin alın terine sahip çıkmanın yanı sıra Maltepe halkının vergileriyle oluşan bütçemizle ortaya konan hizmet kalitesinin korunmasıdır."

Sendikanın Anadolu Yakası 1 No’lu Şubesi, Kadıköy Belediyesi’nde 16 Şubat’ta greve çıkmış, 18 Şubat’ta sözleşme imzalanmıştı.