Mescide petrol variliyle 12 metre uzunluğunda minare yaptılar

Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Hamsiköy mahallesi Bekçiler mevkiinde dinlenme tesisisin yanına inşa edilen mescidin, yaklaşık 12 metre yüksekliğindeki minaresi ekonomik olsun diye petrol varilinden yapıldı.

Bölgede yaklaşık 7 yıldır hizmet veren mescitte genellikle vakit namazları eda edilirken Bayram ve Cuma Namazları ise kılınmıyor.

Betondan yapılan minarenin yaklaşık 30 bin TL’yi bulduğunu ancak petrol varilinden yapılan minareyi çok ekonomik bir fiyata mal ettiklerini belirten çevre sakinlerinden Burhan Pervanlar, tesise gelenlerin minareyi dikkatle baktıklarını söyledi.

'Bunun örneğini bir yerde görmedik'

Minareyi 5-6 bin TL’ye mal ettiklerini belirten Pervanlar, "Minaresini kendimiz özel olarak, yağ fıçıları bidonlarını birleştirerek yaptık. Hoparlörünü de taktık, mahallemizde ezan sesi duyuluyor. Boyu 10-12 metre civarında. Toplam 12 bidon kullandık. Bunun örneğini bir yerde görmedik. Kendi çabalarımızla yaptık, boyattık. Mescidimiz yaklaşık 7 yıldır faaliyette. Mescidimiz 30 kişilik olup normal inşaatını da biz yaptık. Görenler bize minarenin nasıl yapıldığını soruyor biz de kendilerine bidonlardan yaptığımızı anlatıyoruz. Minare normalde çok daha pahalıya yapılırdı. Böyle minare yaklaşık 30 bin TL’ye mal olurdu. Biz bu minareye 5-6 bin TL’ye mal ettik" dedi.