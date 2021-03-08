Kayıt
15:14 08 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Diş hekimi Tuğba Taşkın Öztürk ve avukatı Reha Öztürk

    Sağlık çalışanı kadından CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusu

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 62
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/08/1043978371_0:-1:2001:1125_1200x675_80_0_0_f0d4d30f056eadc142e8812faf9d1876.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103081043978330-saglik-calisani-kadindan-chpli-meclis-uyesi-hakkinda-suc-duyurusu/

    Diş hekimi Tuğba Taşkın Öztürk ve avukatı Reha Öztürk, Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında suç duyurusunda bulundu. Öztürk, Bahçelievler Belediyesi'nin meclis üyelerine PCR testi yapıldığı sırada Temel'in kendisine "Senin kafanda şu şey var. Yani sana nasıl güvenebilirim, ya beni zehirlersen" dediğini öne sürdü.

    Diş hekimi olan ve pandemi döneminde filyasyon ekibinde görev yapan Tuğba Taşkın Öztürk ve avukatı Reha Öztürk, Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında "Ayrımcılık" ve "Hakaret" iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Öztürk açıklamalarda bulundu.

    'Sana nasıl güveneyim ya zehirlenirsem, ya beni öldürürsen'

    Pandeminin başından beri filyasyon ekibinde diş hekimi olarak görev yaptığını söyleyen Öztürk, şunları söyledi:

    • Mart'ın 4'ünde yaptığımız toplu taramalardan biri için kurum olarak görevlendirildik. Bahçelievler Belediyesi'nin meclis üyelerine toplu tarama yapacaktık. Numuneleri aldığımız sırada CHP Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel'in sözlü saldırısına uğradım. Kendisi bana dönüp 'Sen mi yapacaksın bana testi' dedi. Ben de 'Evet ben yapacağım' dedim. Sonra eliyle işaret ederek 'Ama senin kafanda şu şey var. Yani sana nasıl güvenebilirim ya beni zehirlersen?' diye sordu. Ben tabii o anda kamu görevimi icra ettiğim için kendisine sadece burada görevli bir hekim olduğumu isterse yaptırmayacağını söyledim.
    • Numune vermek için bana döndü, ben de kendisinden maskesini çıkarmasını ağzını açmasını istedim. Çünkü sürüntü testi yapacaktım. Ona az önceki sözlerin çok kırıcı olduğunu ve hiç şık bulumadığımı belirttim. Ancak kendisi bana dönüp 'Ama haklıyım, yani kafanda şu şey var, ben şimdi sana nasıl güveneyim. Ya zehirlenirsem ya beni öldürürsen' dedi. Yaşadığım bu olay gerçekten beni derinden üzdü ve onurumu çok kırdı. Hem yardımcı çalışanlarımızın hem de diğer insanların gözü önünde olay vuku buldu.

    'Başörtümü gösterip ona 'şey' diyerek rencide etti'

    Pandeminin başladığı günden beri sağlık çalışanları olarak psikolojik ve fiziksel zorluklar çektiklerini söyleyen Öztürk, kendisine görevi bildirildiğinde biri 4, biri 1.5 yaşında iki çocuğunun olduğunu, buna rağmen bir an bile düşünmeden görevinin başında bulunduğunu belirtti. Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

    "Bunların sonunda istediğimiz tek şey vatanımızın, milletimizin bu pandemiden kazasız belasız az hasarla çıkmasıydı. Ancak gelin görün ki bu kadar zor günler geçirdikten sonra üstüne mesleğinizi hiçe sayarak hekimliğimizi bir tarafa bırakıp herkesin içerisinde başörtümü gösterip ona 'şey' diyerek rencide etti. Kamuoyunun ve benimle aynı safta çalışan sağlık çalışanlarının vicdanlarına bırakıyorum. Beni en iyi onlar anlar. Adalete güvenim sonsuz. Böyle bir tepkiyle karşılaştığım anda ellerim titredi. Bu tarz saldırılara uğramak gücümüzü kıramaz ama onurumuzu kırıyor." 

    Avukat Öztürk: Müvekkilimin dini değerleri 'şey' olarak adlandırılmış

    Avukat Reha Öztürk de bu tür olayların ülkenin kanayan yarası olduğunu ve suistimale açık bir konu olduğunu belirterek "Tahkikat işlemlerini başlattık. Adalete güvenimiz sonsuz, gerekli incelemeler yapılarak hukuki süreci yürütmeye çalışacağız. Bahsi geçen söylemler iki defa ifade edilmiş. Müvekkilimin dini değerleri ve unsurları 'şey' olarak adlandırılmış. Karşı tarafın müvekkilime karşı beyanları 'Ben şakacı bir insanım, şaka yaptım' şeklinde savunması, bu olayın biraz daha ciddi boyuta taşınmasını sağlamaktadır. Bir insanın dini değerleriyle alakalı şaka yapılması bile bana göre bir belediye meclis üyesine yakıştırmadığım hal ve hareketlerdendir" dedi.

    CHP'Lİ Meclis üyesi Temel: Özür dilerim, yanlış anlamış

    İddialara cevap veren Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis üyesi İsmail Hakkı Temel ise, "PCR  testi için arkadaşlar geldi. Orada bir hanım, bir de erkek arkadaşımız vardı. Bana 'Hangi partidensin?' diye soruldu. Ben de 'Cumhuriyet Halk Partisi' dedim. Orada da hanımefendiyle espri yaptık. Bak Cumhuriyet Halk Partililer ya da sol ve radikalciler başı kapalı bir kadın için 'Ya buna muayene olma, ben buna aşı olmam' derler. Ben o sırada bu bakışı eleştirdim. Ancak o arkadaşımız sanırım yanlış anlamış, daha sonrasında da 'Yanlış anlamadın değil mi?' dedim. 'Yok' dedi. Hatta kendisine hizmeti için teşekkür ettim. Sonradan üzülmüş, ben de şimdi onun üzüldüğüne üzüldüm" dedi.

    Ortada bir yanlış anlaşılmanın olduğunu söyleyen Temel, sağlık çalışanı Öztürk'ü tanımadığını orada ilk defa karşılaştığını, başörtüsü veya dini inacıyla bir ilgisinin olamayacağını söyledi. Temel, "Hanımefendi hizmet verdi bize. Kendisine karşı böyle bir bakış açısıyla yaklaşmış olmamı hissetmesi üzücü. Aracılığınızla özür dilerim, kendisi yanlış anlamış ondan çok ben üzüldüm. Böyle bir olayın içerisinde olmaktan rahatsızlık duydum. Çünkü böyle bir insan değilim, benim üzüldüğüm nokta bu" diye konuştu.

    Etiketler:
    Suç duyurusu, İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahçelievler Belediyesi, CHP, Reha Öztürk, Tuğba Taşkın Öztürk
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Dalgıç eğitmeni olan Kenan Doğan bu çöpleri atanların da profesyonel denizcilerin olduğunu söyleyerek, “Buraya gelen turistin bu çöplerde çok fazla etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bazıları kaza ile düşmüş olabilir ama gördüğünüz gibi denizin altında yok yok. Kızartma tavasından, marangoz işkencesine, lastiğinden şarap şişesine maalesef denizimizin dibi bu durumda” dedi.
    Muğla’da deniz dibi temizliği: Sahilde olması gereken onlarca şezlong çıkarıldı
    Karikatür
    UCM Savcılığı, Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesiyle ilgili soruşturma başlattı
    İnfografik
    Milli Uzay Programı’nın 10 hedefi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet