Çavuşoğlu: FETÖ sadece bizim için değil Kırgızistan için de tehdit

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "FETÖ sadece bizim için değil Kırgızistan için de tehdittir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Ruslan Kazakbayev ile Bişkek’te ortak basın toplantısı düzenledi.

"FETÖ Sadece bizim için değil Kırgızistan için de tehdittir" diyen Çavuşoğlu, "Maarif okulu Orta Asya'da açılacak ilk Maarif Vakfı okulu olacak. Bu da Kırgızistan'a verdiğimiz önemin göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Kazakbayev: Maarif Vakfı'nın gelmesini bekliyoruz

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev yaptığı açıklamada "Kırgızistan’a Maarif Vakfı'nın gelmesini, okul açmasını ve eğitime katkıda bulunmasını bekliyoruz" dedi.