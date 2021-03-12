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    Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

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    Türkiye
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yoğun kar, kuvvetli yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için ise çığ oluşma riski var.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Elazığ ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Van, Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde ise kar uyarısı yapıldı.

    Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu Elazığ çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Van, Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

    İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

    Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde hissedilir derecede (5 ila 12 derece) azalacağı tahmin edilirken rüzgarın ülke genelinde kuzey yönlerden orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-100 km/sa), bu akşam saatlerinde Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    Yoğun kar, kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

    Van, Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar bekleniyor. 

    Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak yağış beklenirken, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına eseceği bildirildi.

    Doğu Karadeniz'de çığ riski

    Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı da uyardı.

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    Etiketler:
    Meteoroloji, Çığ, Sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak, Sağanak yağış, Sağanak, şiddetli rüzgar, Şiddetli yağış, Yağmur, Kar
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