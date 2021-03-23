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    Meteoroloji uzmanı uyardı: Bu havalar Kovid-19'dan daha tehlikeli

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    Türkiye
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    Türkiye genelinde etkili olan soğuk havaya karşı uyaran Meteoroloji Uzmanı Dr. Özdemir, "İstanbul'da sulu kar olacak ama soğuk hava var. Kalp hastaları, nefes darlığı olanlara ve bağışıklık sistemi düşük kişilere sağlık açısından olumsuz etkileri olacak" dedi. Özdemir, havaların hastalıklar açısından Kovid-19 daha tehlikeli olduğuna dikkat çekti.

    Türkiye'nin geneli yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Yarından itibaren soğuk havanın kar yağışına dönüşeceğine dikkat çeken Meteoroloji ve İklim Uzmanı Dr. öğretim üyesi Güven Özdemir, hava sıcaklıklarındaki ani düşüşlerin tehlikeli olduğu konusunda uyardı.

    Özdemir, "Bundan birkaç gün önce de İstanbul’u etkisi altına alan lodos vardı. Sıcaklık 10 dereceye kadar artış gösterdi. Şimdi tam tersi olarak çok soğuk bir hava kütlesi Karadeniz üzerinden hızlı bir şekilde indi, rüzgar kuzeyli rüzgarlara dönüştü ve hızlı bir şekilde havayı soğutmaya başladı. Karadeniz üzerinden gelen bu soğuk hava etkisi yurdumuzun üzerine soğuk havayı pompalıyor. Bu da yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren kara dönüşecek demek" ifadelerini kullandı.

    'Ani hava değişimleri kronik hastalıkları da tetikleyecektir'

    İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı görüleceğine dikkat çeken Özdemir, "İstanbul’daki kar yağışı cuma gününe kadar devam edecek, yavaş yavaş Marmara’nın doğusu ve İç Anadolu Bölgesi’ne geçecek. Adıyaman, Antalya, Konya bugün çok dikkatli olmalı. Oralarda sel veya çok kuvvetli hava hadiseleri meydana gelecektir" dedi.

    Türkiye genelinde etkili olan soğuk havaya karşı uyaran Özdemir, şunları söyledi:

    "İstanbul’da sulu kar olacak ama soğuk hava var. Kalp hastaları, nefes darlığı olanlara ve bağışıklık sistemi düşük kişilere sağlık açısından olumsuz etkileri olacaktır. Bu havalar Kovid-19’dan daha tehlikeli. Kitle şeklinde hastalıkları artıracaktır. Bu olumsuzluklara sebep olduğu için ani hava değişimleri kronik hastalıkları da tetikleyecektir. Yaşlıların evden çıkmaması, trafiğe çıkılmaması lazım. Bu günleri bu şekilde geçirmemiz gerekiyor. Nisan ayından itibaren ılık ve güzel havalar bekliyoruz. Mart maalesef kapıdan baktırdı."

    Cuma gününden itibaren soğukların yavaşlamaya başlayacağını dile getiren Özdemir, "Cumartesi günü yüksek basıncın etkisine gireceğiz. Bununla ilgili olarak rakımın yüksek olduğu yerlerde don olaylarına da dikkat etmek gerekiyor. Yağışlara da aldanmamak lazım, kuraklık hâlâ devam ediyor. Su kullanımına çok dikkat etmek gerekiyor. Atık sularımızı değerlendirmemiz lazım” diye konuştu.

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    Etiketler:
    Sağanak yağış uyarısı, Şiddetli yağış, aşırı yağışlar, Kuvvetli yağış, Sağanak yağış, Dolu yağışı, Kar yağışı, Yağış, Meteoroloji, pandemi, Kovid-19, Koronavirüs, İstanbul
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kritik mevkilerde kurulan istasyonlarıyla ve 2 binin üzerinde deneyimli personel kadrosuyla 7 gün 24 saat gemilerin acil durum çağrılarına cevap veriyor. Ekipler denizlerin en tehlikeli noktalarında arama kurtarma çalışmaları yürütüyor. Bunlardan biri olan Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun', her türlü hava şartında görev yapabilecek niteliklere sahip olması nedeniyle, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün operasyonel gücünü arttırıyor.
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