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    KONDA Araştırması: Boğaziçi eylemlerini haklı bulanların oranı yüzde 67

    © AFP 2021 / OZAN KOSE
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    KONDA Araştırma şirketinin anket sonuçlarına göre toplumda Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla birlikte başlayan eylemleri destekleyenlerin oranı yüzde 67.

    KONDA Araştırma şirketi Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını duyurdu. Araştırmaya göre toplumun yüzde 67'si öğrencileri haklı buluyor. Polis müdahalelerini haksız görenlerin oranı ise yüzde 62.

    Gazete Duvar'ın KONDA'dan aktardığı verilere göre eğitim durumu yükseldikçe öğrencilerin tepkisini doğru bulanların oranı artıyor.

    Lise altı mezunların neredeyse yarısı atamayı doğru bulduğunu ve öğrencilerin haksız olduğunu söylerken üniversite mezunları içerisinde her 10 kişiden 8’i öğrencilerin tepkilerini haklı bulduğunu ifade ediyor.

    'Gençler öğrencileri haklı buluyor'

    Gençler öğrencilerin tepkilerini daha yüksek oranda haklı buluyor. 18 -32 yaş grubunda olan her 4 kişiden 3’ü öğrencilerin rektör atamasına karşı haklı bir tepki gösterdiğini düşünüyor.

    Hayat tarzına göre incelendiğinde ise kendini 'Modern' olarak tanımlayan her 10 kişiden 9’unun öğrencilerin tepkisini haklı bulduğu görülüyor. Bu oran kendini 'Geleneksel Muhafazakâr' olarak tanımlayanlarda yüzde 61’e ve 'Dindar Muhafazakâr' olarak tanımlayanlarda yüzde 34’e düşüyor.

    Araştırmada, "Boğaziçi’nde yaşanan olayların kısa sürede 'kutsallara hakaret', 'ahlak dışı' olarak tanımlanması toplumda bir kutuplaşmanın yaşanmasına yol açtı. Bir grup öğrencinin Boğaziçi Üniversitesi önünde açtıkları sergide Kabe görselinin yer aldığı bir illüstrasyonun LGBTİ+ bayrakları ile birlikte kullanılması ve bunun 'yere serildiği' iddiasıyla başlayan tartışmalar Boğaziçi eylemlerine ilişkin tartışmaları başka bir yöne sevk etti. Hükümet temsilcileri ve Diyanet bu illüstrasyona tepki gösterirken, olaya ilişkin soruşturma da başlatıldı. Dindar Muhafazakârların Boğaziçi olaylarına bakışında bu tartışmaların etkisi olmuş olabilir" notu düşüldü.

    'HDP, CHP VE İYİ Parti seçmeni destekliyor'

    Araştırmaya göre, HDP seçmenlerinin neredeyse tamamı, CHP ve İyi Parti seçmenlerinin yüzde 90’dan fazlası, kararsız olanların ve meclis dışındaki diğer partilerin seçmenlerinin yaklaşık olarak dörtte üçü öğrencileri haklı buluyor. Bu oran AK Parti seçmenlerinde yüzde 17, MHP seçmenlerinde yüzde 32. Her 5 AK Partiliden ve her 3 MHP’liden 1’i ise bu konuda oy verdikleri partilerden farklı düşünüyorlar ve öğrencilerin kayyum atamasına karşı haklı bir tepki gösterdiğini düşünüyorlar.

    'Etnik kimliğini Türk olarak belirtenler daha çok haksız buluyor'

    Etnik kimliğini Türk olarak belirtenler öğrencilerin haksız olduğu fikrini Kürt olarak belirtenlere göre daha yüksek oranda taşıyor. Kendi kimliğini Türk olarak belirtenlerin yüzde 61, Kürt olarak belirtenlerin ise yüzde 86’sı Boğaziçi öğrencilerinin haklı olduğunu düşünüyor.

    'Polis müdahaleleri tepki çekiyor'

    Araştırmada "Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylar, polis müdahalesi ve gözaltılarla ilgili görüşünüzü en iyi hangisi açıklıyor?” sorusu da katılımcılara yöneltildi. Buna göre toplumun sadece yüzde 38’i “öğrenciler bunları hak etti, polis gereğini yaptı” yanıtını tercih ederken yüzde 62 ise “öğrenciler demokratik haklarını kullanıyor, polis müdahalesi haksızdı" yanıtını tercih ediyor.

    Gençlerin öğrencilerin demokratik haklarını kullandığını ve polis müdahalesinin haksız olduğunu diğer yaş gruplarına göre daha yüksek oranda düşünüyor. 18 – 24 yaş grubunda bulunan her 10 kişiden 7’si öğrencilerin demokratik haklarını kullandığını ve polisin haksız müdahale ettiğini söylüyor. 33 – 48 yaş grubunda bulunan kişilerin yarısından fazlası polis müdahalesini haksız buluyor. 49 yaş ve üzerinde olan her 10 kişiden 6’sı da öğrencilerin demokratik haklarını kullandıklarından yana fikir beyan ediyor.

    'MHP seçmeni AK Parti'den daha çok çıktı: Polis mücahalesi haksız'

    AK Parti seçmenlerinin yüzde 12’si polis müdahalesini haksız bulurken, bu oran MHP seçmenlerinde yüzde 25’e çıkıyor. CHP ve HDP seçmenlerinin neredeyse tümü polis müdahalesini haksız buluyor. İyi Parti seçmenleri arasındaysa yüzde 16’lık bir dilim polisin gereğini yaptığını düşünüyor ve İyi Partililer arasında da polis müdahalesini haksız bulanlar ağırlık kazanıyor.

    Araştırmanın künyesi ise şöyle: "Saha çalışması Türkiye’deki 15 yaş üstü yetişkin nüfusu temsil eden bir kitlenin, saha çalışmasının yapıldığı günlerdeki siyasal eğilimlerini, tercihleri ve profillerini anlayabilmek için tasarlandı. Araştırma KONDA Aracılı Panel yöntemiyle 2643 kişi ile anket yapılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında, 71 ilin merkez dahil 327 ilçesinde 2643 kişiyle telefonla görüşmeler yapılmıştır."

    Ne olmuştu?

    Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanlığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan eylemler iki ayı aşkındır devam ediyor. Eylemlerde çok sayıda öğrenci gözaltına alınırken, 2 öğrenci de 2 aydır cezaevinde tutuluyor.

    Etiketler:
    İYİ Parti, CHP, AK Parti, MHP, HDP, Anket, Eylem, Boğaziçi Üniversitesi, Rektör, Melih Bulu, Araştırma, KONDA
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