Meclis’te, gri pasaport için ‘Dışişleri Komisyonu toplansın’ talebine ret

CHP'nin, belediyeler aracılığı ile gri pasaport verilerek yurt dışına gidilmesine ilişkin ‘Dışişleri Komisyonu toplansın’ talebi AK Partili komisyon başkanı tarafından reddedildi.

Türkiye'nin çeşitli belediyelerinden Avrupa'ya gri pasaportla gidenlerin ülkeye dönmemesine dair tartışmalar devam ederken, TBMM’de konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre TBMM Genel Kurulu’nda verilen 'Belediyeler aracılığıyla yapılan insan kaçakçılığı araştırılsın' önergesinin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmesinin ardından, TBMM Dışişleri Komisyonu’nun CHP’li üyeleri tarafından olayın komisyonda görüşülmesi talebi de komisyon başkanı AK Partili Akif Çağatay Kılıç tarafından reddedildi.

CHP’nin 'Belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayanlara hizmet pasaportu verilerek yapılan insan kaçakçılığı araştırılsın' talebiyle verdiği araştırma komisyonu kurulması önergesinin geçen hafta AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmesinin ardından CHP’nin başını çektiği muhalefet milletvekilleri, “Hizmet pasaportlarının uluslararası krize dönüşmesi” gündemiyle, TBMM Dışişleri Komisyonu’nun toplanması talebinde bulundu.

CHP’nin, TBMM Dışişleri Komisyonu Sözcüsü İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz tarafından 21 Nisan’da kaleme alınan dilekçede, Dışişleri Komisyonu’nun, TBMM İçtüzüğü’nün 26. maddesindeki "Üyelerinin üçte biri tarafından komisyona teklif edilecek gündem üzerine de komisyonlar, başkanlarınca toplantıya çağrılır" hükmü uyarınca toplanması istendi.

Ancak TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, dilekçeye "İçtüzüğün, komisyonların yetkisi, toplantı yeri ve zamanı başlıklı 35. maddesi uyarınca talebiniz yerine getirilememektedir" yanıtı vererek konunun TBMM Dışişleri Komisyonu’nda görüşülmesi talebini reddetti.

Kim konuşacak?

TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, komisyon başkanı Kılıç’ın taleplerini reddetmesine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Önce Meclis’te araştırma komisyonu kurulması talebimiz reddedildi, şimdi de meselenin Dışişleri Komisyonu’nda görüşülmesi talebimiz reddediliyor. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu, Türkiye’nin, hepimizin itibarıdır; Meclis’in de itibarıdır. Bu pasaportun yurtdışına insan kaçakçılığında kullanılmasının, ülkemizin itibarına verdiği zararı Meclis konuşmayacak da kim konuşacak."