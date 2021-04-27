Hıncal Uluç, Kovid-19'a yakalandı: Aşının faydası şu ki, hiçbir belirti göstermeden yaşıyorum, bomba gibiyim

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "Ben Hıncal Uluç'ta, Kovid testi 'pozitif' çıktı. Her iki aşımı da yaptırmış ve 20 gün evvel tamamlamış olmama rağmen pozitif. Hiçbir belirti yok. Bomba gibiyim" dedi. Uluç, "Aşının faydası şu ki, hiçbir belirti göstermeden yaşıyorum, bu dördüncü gün" ifadelerini kullandı.