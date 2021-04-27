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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

    Sağlık Bakanı Koca: Sputnik V aşısının ortak üretiminden önce belli miktarda hazır aşı Türkiye’ye gönderilecek

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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sputnik V aşısının ortak üretiminden önce belli miktarda hazır aşının Türkiye’ye gönderileceğini açıkladı. Koca, "Kaç doz aşı geleceği bir iki güne netleşecek" dedi.

    Sputnik V aşısının Türkiye’deki ortak üretimi başlayana kadar Türkiye’ye belli miktarda 'hazır aşı' gönderilecek.

    Aşının miktarı, Türkiye ile Rusya arasından gerçekleşecek görüşmeler sonucunda belirlenecek.

    Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının ortak üretimine dair bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları kaydetti:

    “Sputnik V için sözleşme imzalandı. Üretim için açıklama yapıldı. Sputnik V üretiminden önce kullanılması için de sözleşme yapıyoruz. Üretimden önce kaç doz aşı geleceği bir iki güne netleşecek. Kaç milyon dozluk sözleşme yapıldığını açıklayacağız”

    ‘Aşılama oranı giderek artıyor’

    Bugüne kadar 21 milyon 500 bin dozun üzerinde aşının yapıldığını ifade eden Sağlık Bakanı Koca, ikna çalışmaları ile birlikte 65 yaş üzerinde aşılanma oranın yüzde 84’e ulaştığını ifade etti.

    Koca, aşıların çeşitlendirilmesi için yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi:

    “Aşılama giderek artıyor. Riskli grup olan 65 yaş üstü için aşılama oranı 83-84’lere çıktı. Ama biz bunu 90 ve üstüne çıkarmak istiyoruz. Şu ana kadar 21 milyon 500 bin küsür doz aşılama yapıldı. Aşının oranı toplumda daha düşük. Kısıtlama belirgin, teması azalttığınızda bulaşı önlüyorsunuz Hastalarda giderek ağırlık 65 yaş üstünden 40-65 yaşa kaydı. Hastanedeki yaş ortalaması düştü. Önümüzdeki dönem kısıtlamayla birlikte aşılamayı sürdürmemiz gerekiyor”

    ‘Vaka sayılarını azaltmamız gerekiyor’

    Tedbirlere uyulması gerektiğinin altını çizen Sağlık Bakanı Koca, "Bizim bayram sonrası 10 binlerin altına inmemiz lazım. Bu hedef bize bağlı. Vatandaşı suçlayarak söylemeyelim. 84 milyonun tedbirlere uymasıyla bu mümkün olacak. Aşının hızlanmasıyla ilgili de çalışmalarımız artıracağız" dedi.

    ‘Aşının yan etkisi büyütülüyor’

    Aşılamanın koronavirüsle mücadelede çok büyük önem taşıdığına dikkat çeken Koca, “Vatandaşlarımızın aşıya güveni artıkça aşı yaptırma oranı da artıyor. Aşının oluşturabileceği yan etkileri insanımızın zihninde büyüttüğü için aşı olmak istemeyenler var. Aşının yan etkilerini düşünürken Kovid-19'un etkilerini göz ardı eden bir grup var. İnsanımız aşının koruyuculuğunu hissettiğinde aşı olma eğilimi artıyor. Aşının koruyuculuğu gözlemliyoruz. Hangi aşıyı bulabilirsek bir an önce olalım” dedi.

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    Etiketler:
    Türkiye, Sputnik V, Rusya, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs testi, Koronavirüs, Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanı
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