AB’den Rusya'nın 'hasım ülkeler' listesine tepki

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın ‘hasım ülkeler’ listesinin yayınlanmasına tepki gösterdi ve ‘zaten gergin durumda olan’ ilişkilerin daha da kötüleşmesini önlemek için bu kararın yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in yaptığı açıklamada, AB’nin Rusya'nın ‘hasım ülkeler’ listesinin yayınlanmasına tepki gösterildi ve ‘zaten gergin durumda olan’ ilişkilerin daha da kötüleşmesini önlemek için bu kararın yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Rusya'yı, zaten gergin durumda olan ilişkilerimizin daha da bozulmasını önlemek için bu kararı yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz. AB, bu tutumunu ortaklarıyla koordine etmeye devam edecek" ifadelerine yer verildi.

AB’nin ‘üye ülke olan Çekya ve ABD ile tam bir dayanışma içinde olduğunu ifade ettiği’ belirtilenn açıklamada, ‘Rusya’ya Viyana Sözleşmesine tam anlamıyla saygı gösterme’ çağrısında bulunuldu.

Rusya hükümeti, diğer ülkelerin Moskova'ya yönelik tutumlarını dikkate alınarak hazırlanan 'hasım ülkeler' listesini onayladığını açıklamış, listede ABD ve Çekya yer almıştı. Bundan böyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 23 Nisan'da imzaladığı ‘yabancı ülkelerin hasmane eylemlerine karşı yanıt niteliğineki önlemlere ilişkin kararı’ bu iki ülkeyi kapsıyor olacak.