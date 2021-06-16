Lübnan’da akaryakıt sıkıntısı: Benzin istasyonları önünde kilometrelerce uzunlukta kuyruklar oluştu

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan’da, benzin istasyonları önünde oluşan uzun kuyrukların, toplu ulaşım araçları ve taksi sıkıntısının eşlik ettiği akaryakıt krizi devam ediyor.

Lübnan’ın bu hafta sonuna kadar tamamen benzinsiz kalabileceği bildiriliyor. Vatandaşlar, bir galon benzin alabilmek için gece boyunca kuyrukta bekliyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, uluslararası toplumun Lübnan’a, akaryakıt dahil devam eden krizlerin üstesinden gelmesine yardımcı olma konusunda aktif rol oynamasını umduğunu söyledi. Daha önce Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, ülke yönetiminin akaryakıt krizini çözememesi durumunda, İran’dan petrol ürünlerini alma sözünü vermişti. Ancak bu sözü takip eden bir uygulama olmadı ve kriz devam etti.

Akaryakıt krizi ülkedeki elektrik arzını da etkiledi. Geçen hatta Lübnan’ın birkaç bölgesinde elektrik kesintisi 23 saati buldu. Cumhurbaşkanı Avn, 8 Haziran’da, Devlet Enerji Şirketi’nin ihtiyaçlarını karşılayacak akaryakıtın alımı için Merkez Bankası’nın 197 milyon dolar tahsis etmesine onay verdi.