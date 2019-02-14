Yeni sosyal medya akımı: Sahte uçak yolculuğu

Bu akım, dünya çapında 'TikTok' olarak bilinen video paylaşım uygulaması 'Douyin'de başladı ve kısa sürede diğer sosyal medya platformlarına da yayıldı.
Bu yeni akımın Douyin'de ise 27 milyondan fazla görüntülenme aldığı öğrenildi.
Paylaşılan videolarda kullanıcıların kimi zaman bir plastik şişe, kimi zaman ise klozet kapağı kullanarak uçak yolculuğundaymış izlenimi yarattıkları görüldü.
Kullanıcıların aynı zamanda, uçak yolculuğu görüntüleri için gerekli olan gökyüzü fotoğraflarını ise telefon ya da televizyonlarından elde ettikleri görüldü.
- 'Sahte uçak yolculuğu' akımıDouyin
- 'Sahte uçak yolculuğu' akımıDouyin
- 'Sahte uçak yolculuğu' akımıDouyin
- 'Sahte uçak yolculuğu' akımıDouyin
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