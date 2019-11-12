ABD'li asi kedi: Sürekli diğer kedilerin kafeslerini açtığı için tecrite alındı

ABD’de bir barınakta yaşayan bir kedi, mütemadiyen diğer kedilerin kafeslerini açarak onları serbest bıraktığı için tecrit edildi. Kedinin serbest bırakılması için sosyal medyada kampanya başlatılırken, merkezin çağrısı üzerine asi kediyi sahiplenmek isteyenler sıraya girdi.

7 yaşında olduğu belirtilen asi kedinin arkadaşlarını özgürleştirme girişimleri Teksas eyaletinin Houston kentindeki ‘Friends For Life Animal Rescue and Adoption Organization’ (Ömür Boyu Arkadaş Hayvan Kurtarma ve Sahiplendirme Organizasyonu) çatısı altında yaşandı.

ABD basınına yansıyan haberlere göre, adını Vladimir Nabokov’un Lolita romanındaki Clare Quilty karakterinden adını alan kedi Quilty’nin başı, sürekli diğer kedilerin kafeslerini açtığı için derde girdi. Merkez çalışanları, Quilty’nin bazen günde birkaç kez kafesleri açtığını, serbest kalan kedileri koridorlardan topladıklarını anlattı.

Shelter cat put in solitary confinement for 'repeatedly' letting other cats outhttps://t.co/Ru5TnbpSGA pic.twitter.com/zd4NcPRTts — Daily Mirror (@DailyMirror) November 12, 2019

‘FreeQuilty’

Bunun üzerine çalışanlar çareyi Quilty’yi tecrite almakta buldu. Ancak Quilty’nin durumunun sosyal medyada duyulması üzerine serbest bırakılması için ‘#FreeQuilty’ etiketiyle bir kampanya başlatıldı.

Kedinin masum olduğunu savunan kullanıcılar ‘kapıları açın’ çağrısı yaptı.

‘Quilty-geçirmez’ kedi odası

Bunun üzerine sosyal medyadan bir açıklama yapan merkez, “Quilty kendine hâkim olamıyor, utanması da yok. Kedileri odaya salmayı seviyor. Tekrar tekrar. Günde pek çok kez. O lobide kısa bir mola alırken, Quilty-geçirmez kedi odamız oluyor. Oda arkadaşları, lobideki sürgünü sırasında onu özlüyor. Gece vakti yaptıkları kaçamaklardan hoşlanıyorlardı. Öte yandan ekip sabahki kedi kavgalarını özlemiyor. Yani anlaşamadığımız konusunda anlaşalım” ifadelerini kullandı.

‘Lütfen, gelin ve onu evinize götürün’

Quilty’nin defalarca kaçmayı denediğini, bunu başardığı ancak görevlilerle karşılaşınca odasına geri döndüğü de aktarıldı.

Quilty’nin, bu ‘maharetini’ eski kaldığı evde edindiği belirtildi. Merkezdekilerin anlattığına göre Quilty eski evinde de sürekli köpeği salıyordu.

Buradan hareketle köpeklerle de anlaşabilen akıllı bir kedi arayanlara seslenen barınak, “Lüften. Gelin ve onunla tanışın. Ve lütfen onu evinize götürün. Lütfen” çağrısında bulundu.

Bunun üzerine barınağa talep yağdı ve pek çok insan Quilty’ye bakabileceğini söyledi.