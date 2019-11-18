ABD'li rapçi will.i.am ile Qantas Havayolları arasında 'ırkçılık' tartışması

Avustralya'nın en büyük havayolu şirketi Qantas ile ABD’li rapçi will.i.am arasında ‘ırkçılık’ tartışması çıktı. Ünlü şarkıcı, uçuş görevlisini 'ırkçılık yapmakla' suçladı, şirket ise suçlamayı geri çekme çağrısında bulundu.

Qantas Havayolları ile Brisbane-Sydney seferini gerçekleştiren The Black Eyed Peas grubunun kurucusu Amerikalı müzisyen will.i.am, bir uçuş görevlisinin ırkçı tutumuyla karşılaştığını belirtti.

Dizüstü bilgisayarlarının kaldırılması yönündeki anonsunu duymadığı için görevlinin saldırgan davranmaya başladığını söyleyen rapçi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben ve grubum aşırı saldırgan uçuş görevlisi tarafından böyle kötü bir muameleye kaldığımız için üzgünüm. Uçuş görevlisinin ırkçı olduğuna inanmak istemiyorum. Ama öfkesi açıkça beyaz olmayanlara yönelikti” dedi.

I’m currently on a flight from Brisbane to Sydney.



I’m sorry to say me and my group have experienced they worse service due to a overly aggressive flight attendant...



I don’t want to believe she racist.

But she has clearly aimed all her frustrations only at the people of colour — will.i.am (@iamwill) November 16, 2019

Sydney'e indiğinde beş polis tarafından karşılandığını anlatan rapçi, "Neden? Uçuş görevlisi söylediğinde dizüstü bilgisayarımı kaldırdım. Neden beni tehdit görüp polise haber veriyor? Ben neyi yanlış yaptım? Kontrolden çıkmamıştım, kibar davrandım ve dediğini yaptım” ifadelerini kullandı.

Uçaktaki bir yolcu da will.i.am’ın anlattıklarını doğruladı.

Qantas ise iddiaları reddetti. Yazılı bir açıklama yapan şirket sözcüsü "will.i.am ses kesen kulaklık kullandığı ve mürettebatın talimatlarını duymadığı için bir yanlış anlama olmuş. Will.i.am olayını takip etmeye devam edeceğiz, kendisine turnesinin devamında şans dileriz" dedi.

Olayın yanlış anlaşılma olduğunu savunan Qantas, will.i.am’dan suçlamayı geri çekmesini istedi.

Açıklamada, “Geri çekilmezse ve uçuş görevlisi konuyu ileriye taşımayı isterse, bunun için yasal destek sağlayacağız” denildi.

Hem kabin görevlileriyle hem de yolcularla konuştuklarını belirten polis ise, meselenin büyütülmesine gerek olmadığı yönünde kanaat bildirdi.