Erdal Beşikçioğlu'ndan Behzat Ç. açıklaması: Rant düzeninin içinde olmak istemedim

Beşikçioğlu, Blu TV üzerinden ekranlara dönen ancak ikinci sezonu yayınlanmayacak olan Behzat Ç. dizisi hakkındaki tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Evrensel'de yer alan habere göre, dizide Behzat karakterini canlandıran Beşikçioğlu, açıklamasında kendileriyle senaryo bile paylaşılmadan, onayları alınmadan yeni sezon duyurusuyla-dedikodusuyla beklenti yaratıldığını ve hikayede büyük değişiklikler olduğunu, Behzat Ç.’nin cinayet bürodan uzaklaşıp, derin devletle bir mücadelenin içine girdiğini, karakterle ilgili çok önemli değişiklikler söz konusu olduğunu belirterek “İş bambaşka bir şeye dönüşüyor” dedi.

Behzat Ç. karakterinin ve hikayesinin yaratıcısının Emrah Serbes olduğunu, onun da bu konsept değişikliğinden haberdar edilip edilmediğinin belli olmadığını söyleyen Beşikçioğlu, “Ayrıca bu işin yönetmeni olan Serdar Akar yeni çekilecek sezonda istenmiyor ve yerine yönetmen koltuğuna başkaları getirilmek isteniyor. Güven Kıraç’ın oynadığı Memduh Başgan karakterinin yeni bölümlerde istenmediği belirtiliyor” dedi.

Beşikçioğlu açıklamasını şöyle tamamladı:

“Sosyal medyada bazı yorumlarda para ile ilgili çok yüksek rakamlar istendiği gibi seviyesiz yorumlara da rastladım. Behzat Ç. dizisinde oynamış, geçmiş bölümlerden hâlâ paralarını alamayan oyuncu arkadaşlar var. Hiçbir oyuncu için para önemli olmamıştır ama yine de iş devam etmiştir. Behzat Ç.'de her zaman maddeden çok mana bu ivmeyi sağlamıştır. Bu manasızlıktaki rant düzeninin bu şekilde içinde olmak istemedim... Bu konudaki takdir hakkımı kullanırken seyirci ve yayıncı arasındaki herhangi bir tartışmadan haberim olmadığını, varsa oyuncu olarak tartışmanın bir tarafı da olmadığımı özellikle belirtmek isterim. Sürçülisan ettikse affola...”

Blu TV, Aralık ayında yaptığı açıklamada uzun bir aradan sonra izleyicisiyle buluşan 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi' dizisinin ikinci sezonunun 2020 yılında yayınlanmayacağını duyurmuştu.

Bu açıklamanın ardından dizide 'Hayalet' karakterini canlandıran İnanç Konukçu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Beşikçioğlu'na "Benden ötürü mü? Senden ötürü mü? Sayın Beşikçioğlu çık bir açıklama yap! İnsanların ekmeğiyle ben oynamadım de! Çok emeğin var! Bittim de! Tükendim de! Bir şey de lütfen!" demişti.

