Koronavirüs dizginlenemezken, kuş gribi salgını patlak verdi

Çin'deki öldürücü koronavirüs salgını onlarca ülkeye sıçrarken, şimdi de Çin ve Vietnam'ın ardından Suudi Arabistan'dan kuş gribi salgını açıklaması geldi. Suudi Arabistan'daki çok yüksek oranda bulaşıcı, Çin'deki çok öldürücü türden.

Dünya Hayvan Sağlık Örgütü (DHSÖ), Suudi Arabistan'da özel olarak çok bulaşıcı bir kuş gribi virüsü salgını patlak verdiğini duyurdu.

DHSÖ'nün Suudi Tarım Bakanlığı'na dayanan açıklamasına göre Suudi başkenti Riyad'ın 150 km kuzeyinde yer alan orta bölge Sudayr'da çıkan salgın, 22 binden fazla kuşun canını aldı. Önlem olarak 385 binden fazla kuş katledildi.

Bunun Suudi Arabistan'da Temmuz 2018'den beri ilk kuş gribi salgını olduğu belirtildi.

Bugüne dek H5N8 nesil kuş gribi insanlar için kolay bulaşıcı kabul edilmiyordu, ama Suudi Arabistan'da çıkanın özel olarak çok bulaşıcı olduğu uyarısı yapıldı.

Uzakdoğu ülkesi Vietnam'da ise H5N6 nesil çok bulaşıcı bir kuş gribi virüsü salgını başgösterdi. Dün ülkenin kuzeyindeki bir köyde 2200 kuşun virüsten öldüğü belirtildi.

1 Şubat'ta Çin'den yapılan açıklamada ülkenin ortasındaki Hunan eyaletinde H5N1 nesil kuş gribi virüsünün saptandığı kaydedildi.

Uzun zamandır piyasada görülmeyen ve haber olmayan H5N1, bulaştıkları açısından öldürücülük düzeyi çok yüksek bir virüs kabul ediliyor.

Örneğin Çin'de hayatı felç eden ve tüm dünyayı alarma geçiren yeni tür koronavirusün (2019 nCoV) bulaştıkları açısından öldürücülük düzeyi yüzde 2.

H5N1 ise bulaştığı hastaların yaklaşık yüzde 60'ının canını alıyor.

Ancak yeni tür koronavirüsten farklı olarak kuş gribine karşı aşı geliştirilmişti.