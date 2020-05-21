Volkswagen, 'ırkçılık' tepkisinin ardından yeni reklam filmini yayından kaldırdı

Volkswagen'in yeni Golf modeli için çektiği, Instagram ve Twitter hesaplarından yayınladığı 10 saniyelik tanıtım filmi kamuoyunda infial yarattı.

Videoda, sokakta park halindeki yeni Volkswagen'in yanında bulunan siyah bir adam, devasa bir el tarafından itilerek uzaklaştırılıyor. Daha sonra kafasından tutulan siyah adam, kapısı açık olan bir binaya itilerek sokuluyor. Binanın üzerinde de ‘Küçük Sömürgeci’ yazıyor.

In der neuen #VW-Werbung wird rein zufällig ein schwarzer Mann von einer weißen Hand hin und her geschubst und anschließend in ein Haus mit der Überschrift „petit colon“ geschnipst. Die ersten eingegeben Buchstaben ergeben das N-Wort. Ich könnte kotzen. pic.twitter.com/XnqSM41IIQ — Felix Edeha (@FelixEd93) May 19, 2020

Reklamın sosyal medyada yayılmasıyla Volkswagen'e tepkiler çığ gibi büyüdü. Kullanıcılar, şirketi ırkçılıkla suçladı.

Bazı kullanıcılar reklamın sonundaki ‘Der neue Golf’ (Yeni Golf) yazısının da Almancada ‘zenci’ hakaretini çağrıştıracak şekilde parça parça belirdiğini savundu.

Özür yetmedi: Ne yaptıklarını çok iyi biliyorlardı

Tepkilerin ardından özür dileyen Volkswagen, reklamı yayından kaldırdı.

Şirketten yapılan açıklamada, “Tartışmasız: Video uygunsuz ve zevksiz. Böyle bir şeyin nasıl olabildiğini araştıracağız ve bunun sonuçları olacak” denildi.

Ancak şirketin açıklaması pek çok kişiyi tatmin etmedi. Sosyal medya kullanıcılarının çoğu böyle bir reklama izin bile verilmemesi gerektiğini savunurken, bir kişi de “Bu insanlar tam olarak ne yaptıklarını çok iyi biliyorlardı” diye yazdı.