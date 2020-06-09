Uzayda yürüyen ilk ABD’li kadın astronot yeniden tarihe geçti: Bilinen en derin noktaya daldı

Uzayda yürüyen ilk ABD’li kadın astronot olan Kathy Sullivan, dünyanın en derin noktası olarak bilinen Mariana Çukuru’na dalarak tarih yazdı.

Eski NASA astronotu ve denizbilimci Kathy Sullivan, hem uzaya giden hem de dünyanın en derin noktasına dalan ilk kadın unvanını elde etti.

Sullivan, Batı Pasifik Okyanusu'ndaki Guam adası yakınında bulunan Mariana Çukuru'nun 11 kilometre altındaki Challenger Deep adlı noktaya ulaşarak bir kez daha adını tarihe yazdırdı.

Astronaut Kathy Sullivan is first woman to dive to deepest point on Earth https://t.co/uZagvLAgiQ pic.twitter.com/HY5WKX4ndA — SPACE.com (@SPACEdotcom) June 8, 2020

68 yaşındaki Sullivan, bugüne kadar bu noktaya inebilen ilk kadın ve sekizinci kişi oldu. Sullivan, “Hem bir astronot hem de bir denizbilimci olarak, bu olağanüstü, hayatta bir kez yaşanabilecek bir deneyimdi” dedi.

Kathy Sullivan, bu yolculuğu ‘Limiting Factor’ adlı denizaltı aracını kullanan Victor Vescovo ile birlikte gerçekleştirdi. Vescovo dalışın ardından Twitter’da yaptığı paylaşımda, " Ortak pilotum Kathy Sullivan şimdi okyanusun dibindeki ilk kadın oldu. Onu kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Vescovo da her kıtanın zirvesine tırmanıp, tüm okyanusların en derin noktalarına inerek bir ilki başarmıştı.

Ex NASA astronaut Kathy Sullivan breaks new ground by diving 36,000ft under water to the lowest point on Earth https://t.co/ediCIfyCGE — Daily Mail US (@DailyMail) June 8, 2020

NASA bünyesinde 1980 ve 90’lı yıllarda üç uzay görevine çıkan Sullivan, 11 Ekim 1984'te yaptığı uzay yürüyüşüyle bunu başaran ilk Amerikalı kadın unvanına sahip oldu.

Uzayda yürüyen ilk kadın unvanı ise Rus kozmonot Svetlana Savitskaya’ya ait. Savitskaya, tarihe geçen yürüyüşünü 25 Temmuz 1984'te gerçekleştirmişti.