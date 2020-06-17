Avusturya'da bir adama polisin önünde gaz çıkardığı için 500 euro para cezası verildi

Avusturya’da bir adam polisin yanında ‘kasten ve gürültülü’ bir şekilde gaz çıkardığı için 500 euro para cezasına çarptırıldı. Polis, cezanın gerekçesini ‘gaz çıkarmaktan fazlasıydı’ diyerek savundu.

Gaz çıkarmak her ne kadar sosyal bir tabu olarak görülse de Avusturya'nın başkenti Viyana'da durum para cezasına kadar vardı.

Bir adam polisin önünde kasten ve oldukça gürültülü bir şekilde gaz çıkardığı için ‘kamu ahlakını bozduğu’ gerekçesiyle 500 euro para cezasına çarptırıldı.

Cezayı savunan polis, “Tabii ki hiç kimse yanlışlıkla bir kez 'kaçmasına izin verdiği' için rapor edilmiyor” derken adamın bunu kasten yaptığını öne sürdü.

Adamın oturduğu banktan kalktıktan sonra polislere bakarak gaz çıkardığını belirten polis teşkilatı, şahsın provokatif davrandığını ve polisle işbirliği yapmadığını savundu.