Aşkın Nur Yengi: Türkiye sağlıkta bir numara, ülkemi alkışlıyorum

Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi, Türkiye'de koronavirüs sürecinin çok iyi yönetildiğini, ülkenin sağlık alanında dünyada bir numara olduğunu söyledi. Karadeniz'deki doğalgaz keşfiyle ilgili de konuşan Yengi, "Ülkemin menfaatleri benim için her şeyden önemli. Ülkemin böyle atılımlar yapmasını alkışlıyorum" dedi.

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuşan Aşkın Nur Yengi, pandemi sürecinde Türkiye'nin çok iyi yönetildiğine işaret ederek, "Sık sık yurt dışına gittiğim için oralardaki sağlık sistemini de biliyorum. Türkiye dünyada bir numara" ifadesini kullandı.

Yengi, Türkiye'nin koronavirüs salgınındaki mücadelesiyle ilgili, "Çok başarılı yönetildi Türkiye bu salgın sürecinde. Biz iyi yönetiliyoruz ama insanlarımız dikkat etmiyor, kurallara yeterince uyulmuyor. Sağlık Bakanımız, sağlık çalışanlarımız canla başla mücadele ediyor. Onların emeklerini boşa çıkarmayalım. Ben Türkiye'nin sağlık alanında Avrupa ülkelerinden çok daha önde olduğunu zaten pandemiden önce de biliyordum. Sık sık yurt dışına gittiğim için oralardaki sağlık sistemini de biliyorum. Alt yapısıyla, şehir hastaneleriyle, sağlık çalışanlarıyla Türkiye dünyada bir numara. Ülkemi hep alkışlıyorum. Başka ülkelerden insanlar Türkiye'ye tedavi olmak için geliyor. Gurur duyuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

'Ülkemin menfaatleri benim için her şeyden önce gelir'

Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfiyle ilgili görüşlerini de açıklayan Yengi, "Ülkemizin değerlerine hep sahip çıkmış, saygı duymuş biriyim. Ülkemin menfaatleri benim için her şeyden önce gelir. Türkiyem için iyi olacak her şeyden mutluluk duyuyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Paramı bu topraklardan kazanıyorum, kızımı burada büyütüyorum. Ülkemin böyle önemli atılımlar yapmasını alkışlıyorum" diye konuştu.

Sosyal medyayı eleştiren Yengi, "Çok sevmiyorum orada vakit geçirmeyi. Fanlarım konserlerimi duyuruyor zaten. Oradaki ortamı sağlıklı bulmuyorum. Klavyeden delikanlılık yapanlar var. İnsanların yüzüne söyleyemeyeceği şeyleri yazıyorlar. Denge bozuldu" ifadesini kullandı.

'Cumhurbaşkanlığı konserleri iyi bir hamle bence'

Yengi, 'Sosyal medya düzenlemesini nasıl buluyorsunuz?' sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Dengeler bozulduğu zaman böyle düzenlemelere mecbur kalınıyor. Bu dengesizliğin düzeltilmesi gerekiyor. Dünya standartlarına uygun şekilde yapılan düzenlemeler ortamını daha iyi hale getirebilir. Eleştirmek başka, hakaret etmek başka. Sosyal medyada birçok insana hakaret ediliyor. Bunların önüne geçmek için doğru bir adım."

Yengi, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Yeditepe konserleriyle ilgili ise, "Sektör zor bir dönemden geçiyor. Böyle bir süreçte Cumhurbaşkanlığı konserleri iyi bir hamle bence. Müzisyenlere katkı sağlıyor. Biz ekibimizi kalkındırmak için konserler yapmak zorundayız. Onlara para kazandırdı, nefes aldırdı bu konserler" ifadesini kullandı.