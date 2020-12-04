Pfizer CEO'su Burla'dan 'Aşı olanlar başkalarına virüs bulaştırabilir mi?' sorusuna yanıt: Emin değiliz

Pfizer CEO'su Albert Burla, ürettikleri aşının koronavirüsten koruduğunu, ancak aşı olan kişinin başkalarına virüs bulaştırıp bulaştırmayacağı konusunda ise 'Emin olmadıklarını' söyledi.

İlaç devi Pfizer'in üst CEO'su Albert Burla, İngiltere'nin aşıyı ilk onaylayan ülke olmasının ardından bir gün sonra yaptığı açıklamada, şirketin aşısını kullananların başkalarına virüs bulaştırıp bulaştırmayacağından 'Emin olmadıklarını' söyledi.

ABD sağlık yetkililerinden onay aldıktan sonra aşının piyasaya sürülmesinin daha hızlı olmasını beklediğini söyleyen Burla, aşıyla ilgili kendisine sorulan "Aşı olsam bile başkalarına virüs bulaştırabilir miyim?" sorusunu ise şu ifadelerle yanıtladı:

"Bu incelenmesi gereken bir şey. Şu an için bundan emin değiliz."

Pfizer tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, BioNTech ile birlikte geliştirilen aşının yüzde 90'ın üzerinde etkili olduğu belirtilmişti.

İngiltere de, aşının ülkede dağıtımını onaylayarak Pfizer aşısını onaylayan ilk ülke olmuştu.

Fauci: İngiltere aşıyı onaylamakta acele etti

Pfizer aşıyla ilgili olarak Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) de başvurdu ancak henüz onay alamadı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Anthony Fauci ise,FDA'nın 'Çok dikkatli yetkilendirme sürecini' överek İngiltere'nin Pfizer aşısını onaylamakta acele ettiğini belirtmişti.

Aşı üretim hedefi yarı yarıya düştü

Öte yandan Pfizer, 2020 aşı üretim hedefini 100 milyon dozdan 50 milyon doza düşürdü. Şirket sözcüsü yaptığı açıklamasında aşıların üretimi için gereken büyük ölçekli hammadde tedariğinin üretimin yavaşlamasında etkili olduğunu belirtti.

Şirket Sözcüsü Amy Rose tarafından yapılan açıklamada ayrıca, "Aşıyı bu hızda büyütmek emsalsiz bir durum. Bilinmeyen bir süreçte önemli ilerlemeler kaydettik" ifadeleri kullanıldı.