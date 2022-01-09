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https://tr.sputniknews.com/20220109/prens-andrewa-askeri-unvanlarini-elinden-alinmasini-beklemeden-kendiliginden-birak-cagrisi-1052556007.html
Prens Andrew'a 'askeri unvanlarını elinden alınmasını beklemeden kendiliğinden bırak' çağrısı
Prens Andrew'a 'askeri unvanlarını elinden alınmasını beklemeden kendiliğinden bırak' çağrısı
ABD'de reşit olmamış kızlara cinsel saldırı, pedofil seks ticareti ve insan kaçakçılığı ağı oluşturma suçlamalarından tutukluyken hücresinde ölü bulunan... 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T19:06+0300
2022-01-09T19:29+0300
dünya
jeffrey epstein
prens andrew
ghislaine maxwell
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ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile onun Britanyalı hayat arkadaşı ve seks suçları ortağı Ghislaine Maxwell'in ağlarına düşürdüğü Virginia Roberts Giuffre'nin 2001'de 17 yaşındayken Prens Andrew'la seks yapmaya zorlandığı iddiasıyla ABD 'de açtığı davanın akıbeti, Kraliçe 2. Elizabeth'in küçük oğlunun statüsünü de belirleyecek. Skandal yüzünden kraliyet görevlerini bırakmak zorunda kalan Andrew'un davanın aleyhine sonuç vermesi halinde York Dükü unvanının elinden alınacağı iddia edilerken, Sunday People, savunma kaynaklarına dayanarak, prensin 9 askeri rolünden feragat etmesi yönünde baskı altında olduğunu yazdı. The Mirror'a konuşan Irak Savaşı'na katılmış emekli bir albay da Andrew'un bunu yapmaya zorlanmadan gönüllü şekilde askeri unvanlarından vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Prens hakkındaki tecavüz suçlaması hakkında konuşan ilk komutan olan emekli albay Tim Collins, Andrew'un bu şekilde gündem olmasının 'herkes için utanç verici' olduğunu dile getirdi. York Dükü'nün baş albayı olduğu İrlanda Kraliyet Alayı'nın eski komutanı Collins, "Tamamen ona ve günün sonunda ne yapmaya karar vereceğine bağlı. Kraliyet ailesinin tavsiyeleri dinleyecek, kendi aklı var, kendi kendine karar verip birileri arkasından itmeden kendiliğinden bırakırsa herkes için daha iyi olur" dedi. Virginia Roberts Giuffre'nin suçlamalarını tümden reddeden ve davacıyı hiç tanımadığını ileri süren Andrew, Maxwell'in evinde Giuffre ile samimi poz içindeki fotoğrafının da montaj olduğunu savunuyor. 29 Aralık'ta Maxwell, ABD'de görülen davada, Epstein'ın cinsel istismar ağı için genç kızları bulup kullanmakla ilgili 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulundu. SAS'da da görev yapmış Collins, York Dükü ile Irak Savaşı'nda fahri askeri rolü sırasında tanıştığını söyleyerek şöyle konuştu:"Fırtınayı atlatabileceğini hiç sanmıyorum. İşin özü budur. Çünkü zararın verildiğini düşünüyorum. Bence bu bir zamanlama meselesi ve bence kendiliğinden bırakmaya karar verecek ya da kraliyet ailesinin bazı kıdemli üyeleri bırakması gerektiğini söyleyecek. İki yoldan birini seçecek: Ya hemen gidersiniz, 'adımı temizleyeceğimi ve geri geleceğim' dersiniz ki, bu, her zaman yapılacak doğru şeydir ya da direnir ve zorluklara göğüs gerersiniz."Eski komutan, kraliyetin adını temize çıkarmak için gösterdiği 'feci' çaba kapsamında Andrew'un 2019'da BBC'nin Newsnight programına verdiği 'rezalet' röportajı da kınadı. Prens, röportajda, Londra'da cinsel ilişkinin gerçekleştiği iddia edilen gün kızlarından biriyle bir PizzaExpress restoranına gittiğini, Giuffre'nin gece kulübünde dans ederlerken kendisinin 'çok terlediğini' söylemesine karşın 1982'de Arjantin'le tutuşulan Falkland Savaşı'na pilot olarak katılmasından beri tuhaf bir tıbbi durum nedeniyle terleyemediğini anlatmıştı.Collins, "Tanıdığım herkes ona 'BBC'ye röportaj vermeyin, herhangi bir ihtilafa girmeyin, hiçbir şey söylemeyin' tavsiyesinde bulundu. İnsanların yüzde 99'u kendi ağızlarından kendilerini mahkûm etmiştir ve o da bu röportajla kendi kuyusunu kendi kazdı" dedi. Eski komutan, Andrew'un avukatlarının New York'taki mahkemenin Giuffre'nin açtığı davayı 2009'da Epstein'la yaptığı gizli anlaşmaya dayanarak düşürme yönünde karar vermesi için gösterdiği çabayı şöyle değerlendirdi:"Bence en muhtemel sonuç, aklanması olur, o noktada onun için doğru davranış 'Hiçbir şeyden mahkum olmadım, ama yarattığı yıpranma, baş albayı olduğum insanlar açısından daha genç kraliyet üyelerine yer açmam gerektiği anlamına geliyor' demesi olur. Bunun olması için çok fazla beklememiz gerekeceğini sanmıyorum."Sunday People'a konuşan savunma kaynakları da kıdemli komutanların, York Dükü'nün 9 askeri alay, birlik ve kolordunun baş albayı görevine devam etmesinin imkansız olduğuna inandıklarını söyledi. Habere göre Kraliçe Elizabeth, kendiliğinden istifa etmezse, oğlunun askeri unvanlarını, gönülsüzce de olsa, elinden alacak.
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jeffrey epstein, prens andrew, ghislaine maxwell

Prens Andrew'a 'askeri unvanlarını elinden alınmasını beklemeden kendiliğinden bırak' çağrısı

19:06 09.01.2022 (güncellendi: 19:29 09.01.2022)
© REUTERS / POOLBritanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in küçük oğlu, York Dükü unvanlı Prens Andrew, babası Prens Philip'in cenazesinde
Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in küçük oğlu, York Dükü unvanlı Prens Andrew, babası Prens Philip'in cenazesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / POOL
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ABD'de reşit olmamış kızlara cinsel saldırı, pedofil seks ticareti ve insan kaçakçılığı ağı oluşturma suçlamalarından tutukluyken hücresinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'la ilgili skandal kapsamında cinsel saldırı davası açılan Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'a askeri unvanlarından kendiliğinden feragat etmesi çağrısı yapıldı.
ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile onun Britanyalı hayat arkadaşı ve seks suçları ortağı Ghislaine Maxwell'in ağlarına düşürdüğü Virginia Roberts Giuffre'nin 2001'de 17 yaşındayken Prens Andrew'la seks yapmaya zorlandığı iddiasıyla ABD 'de açtığı davanın akıbeti, Kraliçe 2. Elizabeth'in küçük oğlunun statüsünü de belirleyecek.
Skandal yüzünden kraliyet görevlerini bırakmak zorunda kalan Andrew'un davanın aleyhine sonuç vermesi halinde York Dükü unvanının elinden alınacağı iddia edilerken, Sunday People, savunma kaynaklarına dayanarak, prensin 9 askeri rolünden feragat etmesi yönünde baskı altında olduğunu yazdı.
The Mirror'a konuşan Irak Savaşı'na katılmış emekli bir albay da Andrew'un bunu yapmaya zorlanmadan gönüllü şekilde askeri unvanlarından vazgeçmesi gerektiğini söyledi.
Prens hakkındaki tecavüz suçlaması hakkında konuşan ilk komutan olan emekli albay Tim Collins, Andrew'un bu şekilde gündem olmasının 'herkes için utanç verici' olduğunu dile getirdi.
York Dükü'nün baş albayı olduğu İrlanda Kraliyet Alayı'nın eski komutanı Collins, "Tamamen ona ve günün sonunda ne yapmaya karar vereceğine bağlı. Kraliyet ailesinin tavsiyeleri dinleyecek, kendi aklı var, kendi kendine karar verip birileri arkasından itmeden kendiliğinden bırakırsa herkes için daha iyi olur" dedi.
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Virginia Roberts Giuffre'nin suçlamalarını tümden reddeden ve davacıyı hiç tanımadığını ileri süren Andrew, Maxwell'in evinde Giuffre ile samimi poz içindeki fotoğrafının da montaj olduğunu savunuyor. 29 Aralık'ta Maxwell, ABD'de görülen davada, Epstein'ın cinsel istismar ağı için genç kızları bulup kullanmakla ilgili 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulundu.
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SAS'da da görev yapmış Collins, York Dükü ile Irak Savaşı'nda fahri askeri rolü sırasında tanıştığını söyleyerek şöyle konuştu:
"Fırtınayı atlatabileceğini hiç sanmıyorum. İşin özü budur. Çünkü zararın verildiğini düşünüyorum. Bence bu bir zamanlama meselesi ve bence kendiliğinden bırakmaya karar verecek ya da kraliyet ailesinin bazı kıdemli üyeleri bırakması gerektiğini söyleyecek. İki yoldan birini seçecek: Ya hemen gidersiniz, 'adımı temizleyeceğimi ve geri geleceğim' dersiniz ki, bu, her zaman yapılacak doğru şeydir ya da direnir ve zorluklara göğüs gerersiniz."
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Eski komutan, kraliyetin adını temize çıkarmak için gösterdiği 'feci' çaba kapsamında Andrew'un 2019'da BBC'nin Newsnight programına verdiği 'rezalet' röportajı da kınadı. Prens, röportajda, Londra'da cinsel ilişkinin gerçekleştiği iddia edilen gün kızlarından biriyle bir PizzaExpress restoranına gittiğini, Giuffre'nin gece kulübünde dans ederlerken kendisinin 'çok terlediğini' söylemesine karşın 1982'de Arjantin'le tutuşulan Falkland Savaşı'na pilot olarak katılmasından beri tuhaf bir tıbbi durum nedeniyle terleyemediğini anlatmıştı.
Prens Andrew, 2001 yılında sevgilisi ve cinsel istismara uğradığını açıklayan Virginia Giuffre ile aynı karede olduğu fotoğrafın gerçek olduğunu yalanlamıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
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Collins, "Tanıdığım herkes ona 'BBC'ye röportaj vermeyin, herhangi bir ihtilafa girmeyin, hiçbir şey söylemeyin' tavsiyesinde bulundu. İnsanların yüzde 99'u kendi ağızlarından kendilerini mahkûm etmiştir ve o da bu röportajla kendi kuyusunu kendi kazdı" dedi.
Eski komutan, Andrew'un avukatlarının New York'taki mahkemenin Giuffre'nin açtığı davayı 2009'da Epstein'la yaptığı gizli anlaşmaya dayanarak düşürme yönünde karar vermesi için gösterdiği çabayı şöyle değerlendirdi:
"Bence en muhtemel sonuç, aklanması olur, o noktada onun için doğru davranış 'Hiçbir şeyden mahkum olmadım, ama yarattığı yıpranma, baş albayı olduğum insanlar açısından daha genç kraliyet üyelerine yer açmam gerektiği anlamına geliyor' demesi olur. Bunun olması için çok fazla beklememiz gerekeceğini sanmıyorum."
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Sunday People'a konuşan savunma kaynakları da kıdemli komutanların, York Dükü'nün 9 askeri alay, birlik ve kolordunun baş albayı görevine devam etmesinin imkansız olduğuna inandıklarını söyledi.
Habere göre Kraliçe Elizabeth, kendiliğinden istifa etmezse, oğlunun askeri unvanlarını, gönülsüzce de olsa, elinden alacak.
Britanya merkezli bankacılık devi Barclays'in CEO'su Jes Staley, Jeffrey Epstein ile ilişkilerine açılan soruşturmada elde edilen bulgular nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
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