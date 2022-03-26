CANLI | Rusya: Ukrayna ve Gürcistan'daki biyolojik laboratuvarlara erişim talebimiz reddedildi

Rusya Dışişleri: Ukrayna ve Gürcistan'daki biyolojik laboratuvarlara erişim talebimiz reddedildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Ukrayna ve Gürcistan'daki biyolaboratuvarlara uluslararası hukuk kurumları aracılığıyla erişmeye çalıştığını, ancak reddedildiğini söyledi.

‘TV Tsentr’ kanalına konuşan Zaharova, “Uluslararası hukuk kurumları aracılığıyla Gürcistan ve Ukrayna'daki biyolabaratuvarlara erişmeye çalıştık. Bize ne mi söylediler? Harika şeyler söylediler. Labaratuvarları mı ziyaret etmek istiyorsunuz? Tabi ki ziyaret edebilirsiniz. Kabul salonuna geçin, orada resepsiyon var. Sizi karşılayacak, size kahve ikram edecek ve katalogları gösterecek harika insanlar var. Ancak labaratuvarlara giremezsiniz, ne siz ne de uzman gözlemcileriniz. Bu ne anlama geliyor? Orada yürütülen deneylerin yasa dışı olduğu anlamına...” ifadelerini kullandı.

Sözcü ayrıca, Pentagon'un söz konusu biyolabaratuvarları askeri amaçlarla kullandığını, çünkü ulusal askeri çıkarlara yönelik olmayan hiçbir şeye tek kuruş harcamayacağını vurguladı.