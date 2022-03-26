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CANLI | Rusya: Ukrayna ve Gürcistan'daki biyolojik laboratuvarlara erişim talebimiz reddedildi
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220326/canli--zaharova-rusya-diplomatik-temsilcilikler-konusunda-abdyle-diyalogdan-kacmiyor-1055066568.html
CANLI | Rusya: Ukrayna ve Gürcistan'daki biyolojik laboratuvarlara erişim talebimiz reddedildi
CANLI | Rusya: Ukrayna ve Gürcistan'daki biyolojik laboratuvarlara erişim talebimiz reddedildi
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Ukrayna ve Gürcistan'daki... 26.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-26T16:34+0300
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Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye

CANLI | Rusya: Ukrayna ve Gürcistan'daki biyolojik laboratuvarlara erişim talebimiz reddedildi

16:34 26.03.2022 (güncellendi: 00:22 27.03.2022)
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Ukrayna ve Gürcistan'daki biyolaboratuvarlara uluslararası hukuk kurumları aracılığıyla erişmeye çalıştığını, ancak reddedildiğini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı devam ederken, Batılı ülkeler de Moskova'yı hedef alan yaptırımlarını sürdürüyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya karşıtı enerji yaptırımlarına katılmayan ve toprakları üzerinden Ukrayna'ya silah sevkiyatına izin vermeyen Budapeşte'nin mevcut tutumundan memnun olmadığı yönündeki açıklamasına yanıt veren Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Biz Ukraynalı, Rus değiliz. Biz Macarız. Macaristan'ın kimin tarafında olacağı sorusunun cevabı şudur: Macaristan, Macaristan'ın tarafındadır" ifadelerini kullandı.
Diğer yandan Rusya Baltık Filosu, Kaliningrad Bölgesi'nde filoya ait S-400 sistemleriyle hava saldırısı püskürtme tatbikatı yaptığını duyurdu.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ise, Ufa kentinde kolluk kuvvetlerine saldırı hazırlığı yapan 4 terör örgütü üyesinin yakalandığını belirtti.
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Rusya Dışişleri: Ukrayna ve Gürcistan'daki biyolojik laboratuvarlara erişim talebimiz reddedildi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Ukrayna ve Gürcistan'daki biyolaboratuvarlara uluslararası hukuk kurumları aracılığıyla erişmeye çalıştığını, ancak reddedildiğini söyledi.
‘TV Tsentr’ kanalına konuşan Zaharova, “Uluslararası hukuk kurumları aracılığıyla Gürcistan ve Ukrayna'daki biyolabaratuvarlara erişmeye çalıştık. Bize ne mi söylediler? Harika şeyler söylediler. Labaratuvarları mı ziyaret etmek istiyorsunuz? Tabi ki ziyaret edebilirsiniz. Kabul salonuna geçin, orada resepsiyon var. Sizi karşılayacak, size kahve ikram edecek ve katalogları gösterecek harika insanlar var. Ancak labaratuvarlara giremezsiniz, ne siz ne de uzman gözlemcileriniz. Bu ne anlama geliyor? Orada yürütülen deneylerin yasa dışı olduğu anlamına...” ifadelerini kullandı.
Sözcü ayrıca, Pentagon'un söz konusu biyolabaratuvarları askeri amaçlarla kullandığını, çünkü ulusal askeri çıkarlara yönelik olmayan hiçbir şeye tek kuruş harcamayacağını vurguladı.
00:18 27.03.2022
Hunter Biden - Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2022
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Batı medyası, Biden'ın oğlunun Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarları finanse ettiğini doğruladı
00:18
23:31 26.03.2022
Lugansk Halk Cumhuriyeti: Toçka-U füzesinin isabet ettiği 2 bina yıkıldı
Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki (JCCC) temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna güvenlik güçleri tarafından Rovenkiy yerleşimine ateşlenen Toçka-U füzesinin isabet ettiği 2 binanın yıkıldığı belirtildi.
Açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Rovenkiy yerleşimine ateşlenen Toçka-U füzesinin isabet ettiği 2 apartman binası yıkıldı” denildi.
23:16 26.03.2022
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Dün, 23:11
23:11 26.03.2022
Peskov: Rusya'da kimin iktidarda alacağına karar verecek kişi Biden değil
ABD Başkanı Joe Biden’in ‘Putin iktidarda kalmamalı’ şeklindeki sözlerini yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'da kimin iktidarda olacağına karar verecek kişinin Biden olmadığını söyledi.
Peskov, “Rusya'da kimin iktidarda olacağına karar verecek kişi Biden değil. Ülkenin devlet başkanı Rusya halkı tarafından seçilir” dedi.
22:54 26.03.2022
Suudi Arabistan: Küresel zorluklarla yüzleşmek için birlikte çalışmalıyız
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Ukrayna krizi dahil küresel zorluklarla yüzleşmek için birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.
Ferhan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forumu kapsamında 'Sorunsuz Geçiş: Yeşil Alternatiflere Geçiş Sırasında Enerji Talebinin Karşılanması' temalı oturumda konuştu.
İklimsel ve ekonomik zorlukların yanı sıra Ukrayna krizi dahil olmak üzere küresel zorluklarla yüzleşmenin tek başına mümkün olmadığını vurgulayan Ferhan, bunun için birlikte çalışılması gerektiğine dikkati çekti.
Ferhan, Ukrayna kriziyle ilgili, "Bu krizle başa çıkmanın en iyi yolunun, siyasi bir çözüme ulaşmak için iki taraf arasındaki diyaloğu güçlendirmek, sivillerin acılarına son vermek ve çatışmayı uluslararası hukuk çerçevesinde durdurmak olacaktır" ifadelerini kullandı.
22:37 26.03.2022
Rusya Savunma Bakanlığı: 19 bin 700 sivil Ukrayna'dan tahliye edildi
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, son 24 saat içinde 19 bin 694 sivilin Ukrayna’dan tahliye edildiğini söyledi.
Mizintsev, “Sadece son 24 saat içinde Ukrayna makamlarının katılımı olmaksızın Ukrayna, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tehlikeli bölgelerinden 3 bin 300'ü çocuk olmak üzere 19 bin 694 kişi Rusya'ya tahliye edildi” dedi.
Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Rusya'nın Ukrayna'ya yaklaşık 5 bin 300 ton insani yardım ulaştırdığını kaydeden Mizintsev, "Rusya, 2 Mart'tan bu yana Ukrayna'ya 5 bin 298 ton insani yardım ulaştırdı. Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin yanı sıra Kiev, Harkov ve Herson bölgelerine gün içinde 255 ton gıda, giyecek, ilaç ve hijyen ürünü dağıtıldı” ifadelerini kullandı.
‘Rusya, yabancı gemilerin Ukrayna limanlarından ayrılabilmesi için insani koridor açtı’
Öte yandan Mizintsev, Rusya’nın Ukrayna limanlarında mahsur kalan yabancı gemilerin açık denize açılabilmeleri için cuma gününden itibaren insani bir koridor açtığını hatırlatarak, şunları söyledi: "Rusya Federasyonu’nun sivil gemilere yönelik herhangi bir tehdit oluşturmadığını bir kez daha vurguluyoruz. Bunun teyidi olarak, yabancı gemilerin Ukrayna limanlarından açık denizlere güvenli bir şekilde açılabilmeleri için Rusya’nın açtığı 80 mil uzunluğunda ve 3 mil genişliğindeki insani koridorun her gün Moskova saatiyle 08.00-19.00 arasında açık olacağını duyuruyoruz."
22:23 26.03.2022
Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Andreyev: Rusya ile Polonya, diplomatik misyonlarını karşılıklı olarak kapatabilir
Rusya'nın varşova Büyükelçisi Sergey Andreyev, ülkeler arasındaki diplomatik gerilim sürerken Rusya ile Polonya'nın diplomatik misyonlarını karşılıklı olarak kapatabileceğini söyledi.
22:15 26.03.2022
ABD, Ukrayna'ya 100 milyon dolar ilave 'sivil güvenlik' yardımı sağlayacak
ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Ukrayna'ya ilaveten 100 milyon dolarlık 'sivil güvenlik yardımı' sunacağını duyurdu.
22:12 26.03.2022
Donetsk lideri Puşilin: Ukrayna askerleri sivillerin arasına karışarak Mariupol'u terk etmeye çalışıyor
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, her gün onlarca Ukraynalı askerin sivillerin arasına karışarak Mariupol'ü terk etmeye çalıştığını söyledi.
YouTube’dan yayın yapan Solovyov-Live kanalına konuşan Puşilin, “Her gün kadın kıyafeti giymiş onlarca Ukrayna askerini sivillerin arasına karışarak kenti terketmeye çalışırken tespit ediyoruz. İlginç ve komik vakalar var” dedi.
Puşilin ayrıca, Ukrayna askerlerinin canlarını kurtarmak için Rusya yönüne bile olsa Mariupol'dan çıkmaya çalıştığını kaydetti.
22:02 26.03.2022
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat ziyaretinde Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde çiftçilerle bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
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Dün, 21:05
21:55 26.03.2022
Rusya Savunma Bakanlığı: Gemiler mayın tehlikesi nedeniyle Ukrayna limanlarından ayrılamıyor
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, düzenlediği basın toplantısında, gemilerin mayın tehlikesi nedeniyle Ukrayna limanlarından ayrılamadığını söyledi.
Mizintsev, “Kiev rejimi tarafından Ukrayna'nın iç suları ve karasularında yaratılan yüksek mayın tehlikesi ve bombardıman tehdidi, gemilere Nikolayev, Çernomorsk, Oçakov, Odessa ve Yujniy limanlarını güvenli bir şekilde terk etmelerine ve açık denize çıkmalarına izin vermiyor” dedi.
21:16 26.03.2022
İstanbul Boğazı açıklarında ikinci mayının belirlendiği iddiası yalanlandı
İstanbul Boğazı açıklarında ikinci mayının belirlendiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı duyuruldu. Güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı açıklarında ikinci bir mayın belirlendiği yönündeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.
20:59 26.03.2022
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus savaş uçakları Ukrayna'da 91 askeri hedefi vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, düzenlediği basın toplantısında, Rus savaş uçaklarının bugünkü operasyonlarda Ukrayna'ya ait 91 askeri hedefi vurduğunu söyledi.
Konaşenkov, “Gün içinde, Hava Kuvetleri Operasyonel-taktik birimi uçakları Ukrayna'nın 91 askeri tesisini vurdu. Bunlar arasında 2 komuta merkezi, 2 elektronik harp istasyonu, 11 silah ve mühimmat deposu, 52 askeri teçhizat alanı ve Ukrayna Silahlı kuvvetleri birliklerine ait 20 mevzi yer aldı” dedi.
‘Rus Silahlı Kuvvetleri 270'den fazla Ukrayna İHA’sını imha etti’
Rus Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri harekatın başlangıcından bu yana toplamda 270'den fazla Ukrayna’ya ait insansız hava aracını imha ettiğini kaydeden Konaşenkov, “Özel askeri harekatın başlangıcından bu yana toplam 271 insansız hava aracı, bin 627 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 167 çoklu roketatar sistemi, 669 sahra top ve havan topunun yanı sıra, bin 474 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.
20:38 26.03.2022
Biden'dan Putin'e: Tanrı Aşkına, bu adam iktidarda kalmamalı
ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'nın başkenti Varşova'ya yaptığı ziyarette Ukrayna krizine ilişkin açıklama yaptı.
Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Her zaman sizinle, Rus halkıyla doğrudan ve dürüstçe konuştum. Dinleyebiliyorsanız şunu söyleyeyim: siz, Rus halkı bizim düşmanımız değilsiniz.
Şimdi Vladimir Putin'in saldırganlığı sizi, Rus halkını dünyanın geri kalanından kopardı ve Rusya'yı 19. yüzyıla döndürüyor. Aileleriniz ve çocuklarınızın hak ettiği gelecek bu değil.
Tanrı Aşkına, bu adam (Putin) iktidarda kalmamalı.
NATO bir savunma ittifakı, asla Rusya'nın çöküşünü amaçlamıyor.
Avrupa'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığından kurtulması gerekiyor, ABD bu konuda yardıma hazır.
Avrupa'daki Amerikan kuvvetleri, Rus kuvvetlerine karşı savaşmak için değil, NATO müttefiklerini korumak için var.
Bu benzeri görülmemiş yaptırımların bir sonucu olarak, ruble neredeyse anında moloza dönüştü. Rus ekonomisi, ki bir doların yaklaşık 200 rubleye denk olduğu doğru, önümüzdeki yıllarda yarı yarıya daralma yolunda.
20:31 26.03.2022
İstanbul Boğazı'nda ikinci kez mayın olduğu tahmin edilen bir cisim belirlendi: SAS timleri bölgede çalışma başlattı
20:23 26.03.2022
Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz'de Ukrayna’ya ait İHA imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Karadeniz üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, “Karadeniz’de Sivastopol hava sahasına yaklaşan Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı, hava savunma sistemleri tarafından imha edildi” denildi.
19:44 26.03.2022
Donetsk Halk Cumhuriyeti milisi: Mariupol'ü bir hafta içinde kontrol altına alacağız
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisleri keşif grubundan bir milis, Ukraynalı neo-Nazilerin direnmeye devam ettiği Mariupol’ün tamanını bir hafta içinde ele geçireceklerini söyledi.
Sputnik muhabirine konuşan milis, “Kentin kontrolü için ağır çatışmalar yaşanıyor. Her bina, her kat, her daire, her giriş için. Savaşçılarımızda zafer ruhu hakim. Kazanacağız, her şey yoluna girecek” ifadelerini kullandı.
Milis, “Çatışmaların nasıl bir seyir alacağını bilmiyorum, ama bir hafta içinde şehri alacağımızı düşünüyorum. Bu kesin” dedi.
Ukraynalı neo-Nazilerin yabancı paralı askerlerle birlikte umutsuz direnişlerini sürdürdüklerini ve mümkün olduğunca fazla zarar vermeye çalıştıklarını belirten milis, "Burada adeta çılgına döndüler. Öleceklerini biliyorlar ve yanlarında mümkün olduğunca daha fazla insan götürmek istiyorlar" diye konuştu.
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