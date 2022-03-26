CANLI | Rusya: Ukrayna ve Gürcistan'daki biyolojik laboratuvarlara erişim talebimiz reddedildi

Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı devam ederken, Batılı ülkeler de Moskova'yı hedef alan yaptırımlarını sürdürüyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya karşıtı enerji yaptırımlarına katılmayan ve toprakları üzerinden Ukrayna'ya silah sevkiyatına izin vermeyen Budapeşte'nin mevcut tutumundan memnun olmadığı yönündeki açıklamasına yanıt veren Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Biz Ukraynalı, Rus değiliz. Biz Macarız. Macaristan'ın kimin tarafında olacağı sorusunun cevabı şudur: Macaristan, Macaristan'ın tarafındadır" ifadelerini kullandı.
Diğer yandan Rusya Baltık Filosu, Kaliningrad Bölgesi'nde filoya ait S-400 sistemleriyle hava saldırısı püskürtme tatbikatı yaptığını duyurdu.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ise, Ufa kentinde kolluk kuvvetlerine saldırı hazırlığı yapan 4 terör örgütü üyesinin yakalandığını belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: