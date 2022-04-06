ABD'den Putin'in kızları ile Lavrov'un eşi ve kızına da yaptırım kararı

Ukrayna'daki operasyona dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında.
Buça provokasyonu sonrası Rusya'ya yaptırımlar hızlanırken Kremlin operasyonu müzakereler yoluyla sona erdirmek istiyor. Operasyon başladığından bu yana Rusya'ya enerji için 35 milyar euro ödediğini açıklayan AB içinde Rus petrol ve doğalgazının yasaklanmasına yönelik uzlaşı sağlanabilmiş değil. Rus rublesi de harekat öncesi seviyelerde.
18:23 06.04.2022
18:10 06.04.2022
Reuters: AB ülkeleri Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi ve Rusya'dan kömür ithalatının yasaklanması konusunda anlaşamadı
Avrupa Birliği (AB) diplomatları Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varamadılar.
Reuters'in aktardığı habere göre, AB üye ülkeleri, tam bir yasağın mevcut sözleşmeleri etkileyip etkilemeyeceği gibi teknik nedenlerden ötürü Rusya'dan kömür ithalatının yasaklanması konusunda da anlaşamadılar.
Yarın tekrar görüşme yapılacak
17:59 06.04.2022
17:55 06.04.2022
Kremlin: Putin, Orban’la görüşmede Buça’daki provokasyonu anlattı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşme sırasında, Kiev rejiminin Buça’daki kaba ve çirkin provokasyonla ilgili değerlendirmede bulunduğu belirtildi.
Kremlin’in açıklamasında, “Vladimir Putin, Rus ve Ukraynalı temsilcilerin görüşmelerindeki durumla ilgili bilgi verdi ve Kiev rejiminin Buşa şehrindeki kaba ve çirkin provokasyonunu değerlendirdi” ifadesine yer verildi.
İki liderin ayrıca Rusya-Macaristan ilişkilerini görüştüğü ve temasları sürdürme kararı aldığı aktarıldı.
17:43 06.04.2022
ABD'den Putin kızlarına ve Lavrov'un ailesine de yaptırım
ABD, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'ın kızları ile Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ailesi başta olmak üzere diğer üst düzey Rus yetkililerin ailelerine yaptırım uyguladığını duyurdu.
ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Putin'in yetişkin çocuklarına, Bakan Lavrov'un karısı ve eşine ve Rusya Güvenlik Konseyi üyelerine yaptırım uyguluyoruz" dedi.
ABD, bugün Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'e yönelik yeni yaptırım kararları almıştı.
ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Putin'in yetişkin çocuklarına, Bakan Lavrov'un karısı ve eşine ve Rusya Güvenlik Konseyi üyelerine yaptırım uyguluyoruz" dedi.
ABD, bugün Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'e yönelik yeni yaptırım kararları almıştı.
17:39 06.04.2022
Medvedev: Rusya, yaptırımları mahkemelere taşıyacak
Rusya’ya uygulanan yaptırımların ‘engizisyon yöntemlerine çok benzediğini’ söyleyen Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, yaptırımları mahkemelere taşıyacaklarını belirtti.
Medvedev, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Batı dünyasının Rus devletine, ekonomisine ve iş dünyasına uyguladığı son yaptırımlar, Inquisitio Haereticae Pravitatis Sanctum Officium’a (engizisyon) çok benziyor. Kendileri suç uydurdu, kendileri işkence etti, kendileri karar verdi, kendileri sapkını yaktı” diye yazdı.
Hasım ülkelerin yöneticilerinin, neredeyse Rus girişimcilerini ateşe atmayı teklif ettiğini belirten Medvedev, tüm suçlamaların sadece “kötü devlete” aidiyet temelinde inşa edildiğini belirterek, “Delillere gerek yok” ifadesini kullandı.
Baş Engizisyon Mahkemesi’nin kararlarına itiraz etme prosedürlerinin mevcut olduğunu yazan Medvedev, “oldukça bağımsız” olan yargı sisteminin, “engizisyon sürecinin hatasını düzeltme fırsatına sahip” olduğunu kaydetti.
Rusya’ya yaptırım uygulayanlar için “düşman” nitelendirmesinde bulunan Medvedev, onların “çok sayıda davayla karşı karşıya kalacağından” emin.
Medvedev, “Tam da bu noktada Batı’nın meşhur adalet makinesinin neye destek vereceğini göreceğiz, engizisyoncuların hırsızlığını mı yoksa mal sahiplerinin adil taleplerini mi? Üstelik bu süreçleri tüm dünya takip edecek. Zira Batı’nın yargısında sadece Rus varlıklar bulunmuyor ve herkes bu anarşiden zarar görebilir” ifadesini kullandı.
17:38 06.04.2022
ABD'den Mişustin ve Medvedev'e yaptırım
ABD, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'e yaptırım kararı aldı.