ABD'den Putin'in kızları ile Lavrov'un eşi ve kızına da yaptırım kararı

Medvedev: Rusya, yaptırımları mahkemelere taşıyacak

Rusya’ya uygulanan yaptırımların ‘engizisyon yöntemlerine çok benzediğini’ söyleyen Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, yaptırımları mahkemelere taşıyacaklarını belirtti.

Medvedev, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Batı dünyasının Rus devletine, ekonomisine ve iş dünyasına uyguladığı son yaptırımlar, Inquisitio Haereticae Pravitatis Sanctum Officium’a (engizisyon) çok benziyor. Kendileri suç uydurdu, kendileri işkence etti, kendileri karar verdi, kendileri sapkını yaktı” diye yazdı.

Hasım ülkelerin yöneticilerinin, neredeyse Rus girişimcilerini ateşe atmayı teklif ettiğini belirten Medvedev, tüm suçlamaların sadece “kötü devlete” aidiyet temelinde inşa edildiğini belirterek, “Delillere gerek yok” ifadesini kullandı.

Baş Engizisyon Mahkemesi’nin kararlarına itiraz etme prosedürlerinin mevcut olduğunu yazan Medvedev, “oldukça bağımsız” olan yargı sisteminin, “engizisyon sürecinin hatasını düzeltme fırsatına sahip” olduğunu kaydetti.

Rusya’ya yaptırım uygulayanlar için “düşman” nitelendirmesinde bulunan Medvedev, onların “çok sayıda davayla karşı karşıya kalacağından” emin.

Medvedev, “Tam da bu noktada Batı’nın meşhur adalet makinesinin neye destek vereceğini göreceğiz, engizisyoncuların hırsızlığını mı yoksa mal sahiplerinin adil taleplerini mi? Üstelik bu süreçleri tüm dünya takip edecek. Zira Batı’nın yargısında sadece Rus varlıklar bulunmuyor ve herkes bu anarşiden zarar görebilir” ifadesini kullandı.