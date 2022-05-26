CANLI | DHC lideri Puşilin: Herson, Zaporijya ve Harkov'a girdik

Rusya Maliye Bakanlığı, Rus kurumlarından ödeme alınması için gerekli olan banka işlemi lisansının yenilenmemiş olması nedeniyle dolar cinsinden olan borçlarını ruble ile ödeyecekleri açıklamasını yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanların Rusya pasaportu almalarını kolaylaştıran bir karar imzaladı.