CANLI | DHC lideri Puşilin: Herson, Zaporijya ve Harkov'a girdik

Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Herson, Zaporijya ve Harkov bölgelerine girdiklerini duyurdu.
06:27 26.05.2022
Bloomberg'e konuşan Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Ukrayna tahıl tedarikine eşlik etmek üzere savaş gemileri göndermek için bir koalisyona katılma olasılığını değerlendirdiğini, ancak Rusya ve Türkiye'nin katılımının gerekli olduğunu söyledi.
Estonya ve Litvanya deniz eskortları için koalisyon çağrısında bulunmuştu.
06:16 26.05.2022
Rusya Savunma Bakanlığı: ICRC, Donbass'a ilaç teslimini durdurdu
Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi başkanı Albay General Mizintsev, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC), 'bölgedeki istikrarsız durum' bahanesiyle Donbass cumhuriyetlerine temel ilaç tedarikini durdurduğunu söyledi. .
06:11 26.05.2022
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Sputnik'e verdiği röportajda, DHC Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'nın Herson, Zaporijya ve Harkov bölgelerine girdiğini, Donbass'ı sadece cumhuriyetlerin sınırlarına ulaşarak korumanın mümkün olmadığını söyledi.
Puşilin, "Birimlerimiz, yani yedek alaylarımız birkaç bölgede mevcut" diye ekledi.
06:10 26.05.2022
Rusya Maliye Bakanlığı, Rus kurumlarından ödeme alınması için gerekli olan banka işlemi lisansının yenilenmemiş olması nedeniyle dolar cinsinden olan borçlarını ruble ile ödeyecekleri açıklamasını yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanların Rusya pasaportu almalarını kolaylaştıran bir karar imzaladı.
Avrupa Birliği (AB), Rus iş insanlarının 'yaptırımlardan kaçmasını' zorlaştıracak ve varlıklarına el konulmasını kolaylaştıracak yeni tedbirler getirilmesini önerdi.