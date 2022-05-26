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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220526/canli--dhc-lideri-pusilin-herson-zaporijya-ve-harkova-girdik-1056689929.html
CANLI | DHC lideri Puşilin: Herson, Zaporijya ve Harkov'a girdik
CANLI | DHC lideri Puşilin: Herson, Zaporijya ve Harkov'a girdik
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Herson, Zaporijya ve Harkov bölgelerine girdiklerini duyurdu. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
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Rusya - Donbass Operasyonu - Mariupol , Donetsk - Sputnik Türkiye

CANLI | DHC lideri Puşilin: Herson, Zaporijya ve Harkov'a girdik

06:11 26.05.2022
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Herson, Zaporijya ve Harkov bölgelerine girdiklerini duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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06:27 26.05.2022
Bloomberg'e konuşan Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Ukrayna tahıl tedarikine eşlik etmek üzere savaş gemileri göndermek için bir koalisyona katılma olasılığını değerlendirdiğini, ancak Rusya ve Türkiye'nin katılımının gerekli olduğunu söyledi.
Estonya ve Litvanya deniz eskortları için koalisyon çağrısında bulunmuştu.
06:16 26.05.2022
Rusya Savunma Bakanlığı: ICRC, Donbass'a ilaç teslimini durdurdu
Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi başkanı Albay General Mizintsev, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC), 'bölgedeki istikrarsız durum' bahanesiyle Donbass cumhuriyetlerine temel ilaç tedarikini durdurduğunu söyledi. .
06:11 26.05.2022
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Sputnik'e verdiği röportajda, DHC Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'nın Herson, Zaporijya ve Harkov bölgelerine girdiğini, Donbass'ı sadece cumhuriyetlerin sınırlarına ulaşarak korumanın mümkün olmadığını söyledi.
Puşilin, "Birimlerimiz, yani yedek alaylarımız birkaç bölgede mevcut" diye ekledi.
06:10 26.05.2022
Rusya Maliye Bakanlığı, Rus kurumlarından ödeme alınması için gerekli olan banka işlemi lisansının yenilenmemiş olması nedeniyle dolar cinsinden olan borçlarını ruble ile ödeyecekleri açıklamasını yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanların Rusya pasaportu almalarını kolaylaştıran bir karar imzaladı.
Avrupa Birliği (AB), Rus iş insanlarının 'yaptırımlardan kaçmasını' zorlaştıracak ve varlıklarına el konulmasını kolaylaştıracak yeni tedbirler getirilmesini önerdi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu - Donetsk Halk Cumhuriyeti - Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Ukrayna: Rusya’yla yeniden görüşmeleri başlatmak için hiçbir şartımız yok
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