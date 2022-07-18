CANLI | ​Papa Francis: Ukrayna müzakereleri en kısa süre içinde yeniden başlatılmalı

'Almanya, doğalgaz kıtlığı durumunda bazı malların üretimini durdurabilir'

Alman Kimya Endüstrisi Derneği temsilcisi Joerg Rothermel, yaşanacak doğalgaz kıtlığının ülkede belirli malların üretiminin durdurulmasına neden olabileceğini söyledi. Financial Times gazetesine konuşan Rothermel, "Artık Almanya'da bazı şeyleri artık üretememe tehlikesi var, çünkü gaz olmayacak veya enerji fiyatları o kadar yüksek olacak ki kar edilemeyecek" ifadelerini kullandı.

Bazı şirketlerin petrol veya kömür gibi diğer yakıtlarla çalışabilen tesisleri olduğunu dile getiren Rothermel, kimya endüstrisinde gazı ikamet etmenin zor olduğunu kaydetti.

Ülkenin en büyük amonyak üreticisi ve gübre tedarikçisi SKW Stickstoffwerke Piesteritz'in CEO'su Petr Tsingr ise, gazeteye verdiği demeçte Rusya'dan gelen doğalgaz tedarikinin kesilmesi halinde şirketin üretimi 'derhal durdurmak zorunda kalacağını' vurguladı.