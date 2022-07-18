CANLI | ​Papa Francis: Ukrayna müzakereleri en kısa süre içinde yeniden başlatılmalı

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi, son bir günde DHC ordusunda görev yapan 4 askerin hayatını kaybettiğini, 7 askerin yaralandığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçaklarının Odessa'da NATO'dan Ukrayna birliklerine aktarılan Harpoon gemisavar füzelerinin bulunduğu bir depoyu imha ettiğini bildirdi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Bölgesel Savunma Karargahı’ndan yapılan açıklamada, şu ana kadar DHC’deki 253 yerleşim bölgesinin kurtarıldığı belirtildi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: