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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220718/canli--papa-francis-ukrayna-muzakereleri-en-kisa-sure-icinde-yeniden-baslatilmali-1058821768.html
CANLI | ​Papa Francis: Ukrayna müzakereleri en kısa süre içinde yeniden başlatılmalı
CANLI | ​Papa Francis: Ukrayna müzakereleri en kısa süre içinde yeniden başlatılmalı
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik müzakerelerin en kısa süre içinde yeniden başlatılması çağrısında bulundu. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
rusya
ukrayna
askeri operasyon
avrupa birliği
yaptırım
doğlagaz
nato
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Papa Francis - Sputnik Türkiye

CANLI | ​Papa Francis: Ukrayna müzakereleri en kısa süre içinde yeniden başlatılmalı

09:15 18.07.2022
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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik müzakerelerin en kısa süre içinde yeniden başlatılması çağrısında bulundu.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi, son bir günde DHC ordusunda görev yapan 4 askerin hayatını kaybettiğini, 7 askerin yaralandığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçaklarının Odessa'da NATO'dan Ukrayna birliklerine aktarılan Harpoon gemisavar füzelerinin bulunduğu bir depoyu imha ettiğini bildirdi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Bölgesel Savunma Karargahı’ndan yapılan açıklamada, şu ana kadar DHC’deki 253 yerleşim bölgesinin kurtarıldığı belirtildi.
Rusya - Ukrayna - Askeri Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
Ukrayna krizi
CANLI I Donetsk kentinde kesintiye uğrayan elektrik tedariki yeniden sağlandı
Dün, 11:26
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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10:17 18.07.2022
Rus savunma sistemleri, Ukrayna’nın Novaya Kahovka’ya yoğun saldırı girişimini engelledi
Herson’daki Kahovka bölgesinde bulunan yönetimin başkanı Vladimir Leontyev, Ukrayna ordusunun Novaya Kahovka’ya yoğun saldırı gerçekleştirmeye çalıştığını, Rus savunma sistemlerinin harekete geçtiğini belirtti.
RİA Novosti’ye konuşan Leontyev, “Sabah saatlerinde yine çok sayıda füze saldırısı gerçekleştirildi. Hava savunma sistemleri harekete geçti, ancak yarım saat içerisinde kente düşen füzeler oldu. Ayrıntıları araştırıyoruz” dedi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri geçen hafta iki kez Novaya Kahovka'ya saldırmıştı. Bunun sonucunda, güherçileli depolar havaya uçmuş, çok sayıda konut binası, hastane ve kilise ile diğer binalar hasar görmüştü.
10:16 18.07.2022
'Almanya, doğalgaz kıtlığı durumunda bazı malların üretimini durdurabilir'
Alman Kimya Endüstrisi Derneği temsilcisi Joerg Rothermel, yaşanacak doğalgaz kıtlığının ülkede belirli malların üretiminin durdurulmasına neden olabileceğini söyledi. Financial Times gazetesine konuşan Rothermel, "Artık Almanya'da bazı şeyleri artık üretememe tehlikesi var, çünkü gaz olmayacak veya enerji fiyatları o kadar yüksek olacak ki kar edilemeyecek" ifadelerini kullandı.
Bazı şirketlerin petrol veya kömür gibi diğer yakıtlarla çalışabilen tesisleri olduğunu dile getiren Rothermel, kimya endüstrisinde gazı ikamet etmenin zor olduğunu kaydetti.
Ülkenin en büyük amonyak üreticisi ve gübre tedarikçisi SKW Stickstoffwerke Piesteritz'in CEO'su Petr Tsingr ise, gazeteye verdiği demeçte Rusya'dan gelen doğalgaz tedarikinin kesilmesi halinde şirketin üretimi 'derhal durdurmak zorunda kalacağını' vurguladı.
09:41 18.07.2022
Şoygu’dan talimat: Ukrayna’nın tarlaları yaktığı, Donbass’taki yerleşimleri vurduğu silahları imha edin
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'da görev yapan Vostok grubunu teftişi sırasında, önceliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin uzun menzilli silahlarının imhası olduğunu söyledi.
Bakanlığın açıklamasına göre, Şoygu grubun taarruz becerilerinin güçlendirilmesine dikkat çekti. Rus Bakan, grubun komutanına düşman güçlerinin Donbass’taki yerleşim yerlerini vurduğu, buğday tarlalarını ve tahıl depolarını yaktığı uzun menzilli füze ve topçu sistemlerinin imhasına öncelik vermeleri talimatında bulundu.
09:30 18.07.2022
Bloomberg: Avrupa'daki enerji şirketlerinin borcu 1.7 trilyon euro'yu geçti
Bloomberg ajansı, Avrupa enerji ve kamu hizmeti şirketlerinin toplam borcunun doğalgaz ve petrol fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle 1.7 triyon euro'yu aştığını bildirdi.
Ajansta yer alan haberde, Avrupa'daki şirketlerin toplam borcunda 2019'un dördüncü çeyreği ile 2022'nin üçüncü çeyreği arasındaki değişimi gösteren veriler aktarıldı.
Rakamların pandeminin yayılmasıyla birlikte yükselmeye başladığını belirtilen haberde, 2019'un dördüncü çeyreğinde Avrupalı ​​enerji şirketlerinin toplam borcunun yaklaşık 1.1 trilyon euro olduğu, 2022'nin ikinci ve üçüncü çeyreğinde ise bunun, yaptırımlar ve artan enerji fiyatları nedeniyle 1.7 euro'ya yükseldiği ifade edildi.
09:22 18.07.2022
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
Ukrayna krizi
Almanya Başbakanı Scholz: Gerçek olan, emperyalizmin Avrupa'ya geri döndüğüdür
09:22
09:13 18.07.2022
​Papa Francis: Ukrayna müzakereleri en kısa süre içinde yeniden başlatılmalı
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik müzakerelerin en kısa süre içinde yeniden başlatılması çağrısında bulundu.
Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda pazar vaazından sonra yaptığı açıklamada Papa, "Tüm uluslararası aktörlerin, savaşın fayda getirmediğini idrak ederek müzakereleri yeniden canlandırmak için hiçbir çaba kaçınmamalarını rica ve arzu ediyorum" dedi.​​​​
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