CANLI | Dünya Bankası'ndan Ukrayna'ya 4.5 milyar dolarlık ek finansman desteği

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
ABD Savunma Bakan Yardımcısı Colin Kahl, Ukrayna’nın elinde yeterli sayıda HIMARS çok namlulu füze sisteminin olduğunu ve şimdi önceliklerinin aralıksız mühimmat arzını sağlamak olduğunu belirtti.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde Rus turistlere kısıtlama konulmasını desteklediklerini söyledi.
Rus ordusunun Harkov Bölgesi'nde aşırı milliyetçi Kraken örgütüne ait üsleri füzelerle vurduğunu belirten Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, çok sayıda paralı askerin ölmesi ve firar etmesi sonucu örgütün muharebe kabiliyetini yitirdiğini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: