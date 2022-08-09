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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220809/canli--dunya-bankasindan-ukraynaya-45-milyar-dolarlik-ek-finansman-destegi-1059684433.html
CANLI | Dünya Bankası'ndan Ukrayna'ya 4.5 milyar dolarlık ek finansman desteği
CANLI | Dünya Bankası'ndan Ukrayna'ya 4.5 milyar dolarlık ek finansman desteği
Dünya Bankası, Ukrayna'ya 4.5 milyar dolarlık ek finansman sağlanacağını duyurdu. Bankadan yapılan yazılı açıklamada, finansman paketinin ABD tarafından... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
rusya
ukrayna
askeri operasyon
yaptırım
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CANLI | Dünya Bankası'ndan Ukrayna'ya 4.5 milyar dolarlık ek finansman desteği

09:19 09.08.2022
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Dünya Bankası, Ukrayna'ya 4.5 milyar dolarlık ek finansman sağlanacağını duyurdu. Bankadan yapılan yazılı açıklamada, finansman paketinin ABD tarafından sağlanan 4.5 milyar dolarlık hibeden oluştuğu kaydedildi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
ABD Savunma Bakan Yardımcısı Colin Kahl, Ukrayna’nın elinde yeterli sayıda HIMARS çok namlulu füze sisteminin olduğunu ve şimdi önceliklerinin aralıksız mühimmat arzını sağlamak olduğunu belirtti.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde Rus turistlere kısıtlama konulmasını desteklediklerini söyledi.
Rus ordusunun Harkov Bölgesi'nde aşırı milliyetçi Kraken örgütüne ait üsleri füzelerle vurduğunu belirten Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, çok sayıda paralı askerin ölmesi ve firar etmesi sonucu örgütün muharebe kabiliyetini yitirdiğini söyledi.
HIMARS sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
Ukrayna krizi
CANLI | ABD: Ukrayna’ya yeterli sayıda HIMARS sağladık
Dün, 09:27
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:56 09.08.2022
CBS, Batı'nın Ukrayna'ya gönderdiği silahların sadece yüzde 30'unun cepheye ulaştığını söylediği belgeselini yayından kaldırdı
Amerikan CBS televizyonu, Rusya'nın askeri harekatının başladığı ilk aylarda Batı'nın Ukrayna'ya gönderdiği silahların sadece yüzde 30'unun birliklerin eline geçtiği belirtilen belgeselini yayından kaldırdı.
Kanalın internet sitesinde, 'Ukrayna'yı Silahlandırmak' adlı belgeselin bağlantısına tıklandığında kullanıcılar 'Sayfa bulunamıyor' uyarısıyla karşılaşıyor.
Twitter hesabından açıklama yapan CBS, belgeselin paylaşımını sildiğini, zira belgeselde bahsedilen durumun nisana ayındaki verilere dayandığını, durumun şu anda değiştiğini iddia etti. Açıklamada, "Ayrıca ABD ordusu, askeri ataşe Tuğgeneral Garrick M. Harmon'un silahların kontrolü ve izlenmesi için ağustos ayında Kiev'e geldiğini doğruladı. Belgeselimizi bu yeni bilgileri yansıtacak ve daha sonraki bir tarihte yayınlanacak şekilde güncelliyoruz" denildi.
Belgeselde, Ukrayna'ya askeri teçhizat teslimatı yapan Litvanya merkezli 'Mavi-Sarı' adlı sivil toplum kuruluşunun başkanı Jonas Ohman'ın açıklamalarına yer verilmiş, Ohman, on milyarlarca dolarlık desteğin sadece üçte birinin Ukrayna ordusuna ulaştığını belirtmişti.
09:19 09.08.2022
Dünya Bankası'ndan Ukrayna'ya 4.5 milyar dolarlık ek finansman desteği
Dünya Bankası, Ukrayna'ya 4.5 milyar dolarlık ek finansman sağlanacağını duyurdu. Bankadan yapılan yazılı açıklamada, finansman paketinin ABD tarafından sağlanan 4.5 milyar dolarlık hibeden oluştuğu kaydedildi.
Açıklamada, Ukrayna hükümetinin acil ihtiyaçları karşılamasına yardımcı olmak amacıyla 'Ukrayna'da İdari Kapasite Dayanıklılığı için Kamu Harcamaları Projesi' kapsamında 4.5 milyar dolarlık ek finansmanın sağlanacağı aktarıldı.
Ek finansmanın, hükümetin ulusal ve bölgesel düzeylerde temel işlevlerini yerine getirmesi için idari ve hizmet sunum kapasitesinin sürdürülmesine katkıda bulunacağı belirtilen açıklamada, Ukrayna hükümetine, krizin sosyal ve ekonomik etkilerini hafifletmede ülke vatandaşlarının refahı için gerekli olan sosyal ödemeleri, sağlık hizmetlerini ve emekli maaşlarını karşılamada yardımcı olacağı ifade edildi.
Dünya Bankası Başkanı David Malpass, konuya ilişkin, Ukrayna'daki yaşam koşullarının ve yoksulluğun daha da kötüleşmesini önlemek için sağlık, eğitim ve sosyal koruma dahil olmak üzere devlet hizmetlerine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.
Malpass, "ABD'ye ve ortaklarımıza hızlı destek mekanizmalarımız aracılığıyla sürekli destekleri ve Ukrayna halkını büyük ölçüde destekleyecek cömert bağışları için minnettarız" dedi.
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