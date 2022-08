https://tr.sputniknews.com/20220815/modi-hindistanin-75-bagimsizlik-gununde-konustu-100-yildan-once-gelismis-ulkelere-dahil-olacagiz-1059953191.html

Modi, Hindistan'ın 75. Bağımsızlık Günü'nde konuştu: 25 yıl içinde gelişmiş ülkelere dahil olacağız

Modi, Hindistan'ın 75. Bağımsızlık Günü'nde konuştu: 25 yıl içinde gelişmiş ülkelere dahil olacağız

Hindistan'ın Britanya'dan bağımsızlığını kazanmasının 75. yıldönümünde konuşan Başbakan Narendra Modi, 100. yıldönümünden önce gelişmiş ülkeler arasında yer... 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T17:27+0300

2022-08-15T17:27+0300

2022-08-15T17:46+0300

dünya

hindistan

bağımsızlık günü

narendra modi

konuşma

gelişmişlik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1051921265_0:159:3034:1866_1920x0_80_0_0_8838444227bb4d83be4526563a383374.jpg

Hindistan'ın 75. Bağımsızlık Günü'ne Britanya sömürgeciliğinden kurtulmaya liderlik eden Mahatma Gandhi'ye (Bapu) adanan Raj Ghat anıtını ziyaret ederek başlayan Başbakan Narendra Modi, Delhi'deki geleneksel bağımsızlık konuşmasına "Ülkenin bağımsızlığı için canlarını veren Bapu, Netaji Subhash Chandra Bose, Babasaheb Ambedkar, Veer Savarkar'a minnettarız" diye girdi. Özgürlük savaşçılarının portreleriyle süslenmiş ve mekanik filler tarafından korunan tarihi Kızıl Kule'de 90 dakikalık konuşma yapan Modi, özgürlük savaşçılarının düşlerinin gerçek olması için 2047'e dek gerçekleştirilecek 5 hedef koyarken, Hindistan'ı 25 yıl içinde gelişmiş ülke yapma sözü verdi. 21 pare top atışıyla selamlama töreninde ilk kez yerli üretim obüs topları kullanıldı. Böylece savunma araştırma kuruluşu DRDO'nun ürettiği Gelişmiş Çekili Topçu Silah Sistemi (ATAGS), Modi'nin yerli ve milli üretime yönelik 'Make in India' kampanyasının amiral gemisi olarak siftah yaptı. Başına Hindistan bayrağının renklerinde çizgili türban takan Modi, dünyanın Hindistan'a bakışının değiştiğini ve küresel sorunların çözümüne yardımcı olması için Yeni Delhi'den medet umduğunu söyledi.Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partili lider, Hindistan yurttaşlarına 'aklımız ve alışkanlıklarımızdaki sömürgecilikten silkinip sıyrılma' çağrısı yaptı: “Yüzlerce yıllık sömürgecilik duygularımızı kısıtladı, düşüncelerimizi çarpıttı. İçimizde veya çevremizde sömürgecilikle ilgili en ufak bir şey gördüğümüzde ondan kurtulmamız gerekiyor."'Hindistan'ın yolsuzluk ve adam kayırmacılık termitini ezmesi, 'Önce Hindistan' mantrasını takip etmesi ve konuşma ve davranışta bir kadının itibarını azaltan hiçbir şey yapmaması gerektiğinden' söz eden Modi, "Kendine güvenen Hindistan her vatandaş, her hükümet, toplumun her biriminin sorumluluğundadır” vurgusunu yaptı. 'Hindistan'ın bilim ve teknolojide mükemmelliğe ulaşmak, endüstriler kurmak ve gıda ve enerji güvenliğini sağlamak için kendine güvenme idealleri ve uluslararası ortaklık ruhu tarafından yönlendirileceğini' söyleyen Modi, 'milyarlarca dolarlık yatırımın akmasının Hindistan'ı bir üretim merkezine dönüştürdüğüne' dikkat çekti. Modi, her kalpte vatanseverlik ruhunu uyandırmak için üç gün boyunca evlerinde ve işyerlerinde turuncu, beyaz ve yeşil ulusal bayraklar dalgalandırarak bağımsızlığın 75. yıldönümünün kutlanması kampanyasında ülke çapında milyonlarca insanın katılmasından memnuniyetini ifade etti. Konuşmasında Hindistan'ın komşuları Pakistan ve Çin ile gergin ilişkilerine ve bunu düzeltmeye yönelik herhangi bir adıma atıfta bulunmayan Modi, 2014'te iktidara gelmesinden beri Hindistan'ın demokratik gerilemesinin hızlandığı, kendisinin dizginsiz siyasi güç kullandığı ve Hindu milliyetçisi gündem dayattığına dair eleştirilere de yanıt vermedi.Anamuhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi partisi ise Modi hükümetini muhalefet partilerini kutlamaların dışında bırakmakla suçladı. Kongre Partisi Sözcüsü Jairam Ramesh, "Hindistan'ın bağımsızlığının 25., 50. ve 60. yıldönümünü kutlamak için meclisin tarihi merkez salonunda özel etkinlikler düzenlenmişti. Sarvagyaani'yi (Modi'ye atıfla 'her şeyi bilen kişi') yüceltmek için bir vesileye indirgenen 75. yıldönümü için ne yazık ki böyle bir şey organize edilmedi" dedi.Nüfusu 1.4 milyarı bulan ve 2023'te Çin'i geçerek 'dünyanın en kalabalık ülkesi' olması beklenen Hindistan, bilgi teknolojisi, eczacılık, uzay bilimi ve sivil nükleer enerji alanlarında lider ülkeler arasında bulunuyor.

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hindistan, bağımsızlık günü, narendra modi, konuşma, gelişmişlik