ABD'den Kuzey Akım-2 için 'yaptırım muafiyetinden cayabiliriz' mesajı

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nin oturumunda konuşan Bakan Antony Blinken, "Ulusal güvenlik nedeniyle Nord Stream 2 AG şirketi ve CEO'su için yaptırım muafiyeti kararı aldık. Bu muafiyet geri çekilebilir" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı inşaatının tamamlanmasını 'olmuş bitmiş bir iş' olarak nitelendiren Blinken, Alman şirketine karşı yaptırım uygulamasının Washington-Berlin ilişkilerine zarar verebileceğini söyledi.

Blinken, "Şimdi Almanya müzakere masasına geri döndü ve biz, bu boru hattının Ukrayna'yı bypass etmesi nedeniyle Ukrayna'nın gelecekte kaybedeceği transit ödemelerinin tanzim edilmesini sağlamak için neler yapabileceğimize ve neler yapmamız gerektiğine bakmak üzere aktif olarak onlarla konuşuyoruz" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Kuzey Akım-2'yi üçüncü ülkelere baskı için kullanmak istemesi durumunda neler yapılabileceği konusunda Almanya ile anlaşmaya varılması gerektiğini de sözlerine ekledi.