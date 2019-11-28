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    TBMM Başkanı Şentop'tan S-400 açıklaması: Türkiye sağa sola bakmadan gerekli gördüğü her adımı tereddütsüz atacaktır

    © AA / TBMM / Mustafa Aktaş
    Afrika
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    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, S 400'lerin kullanılmaması yönünde ABD’den yapılan açıklamalarla ilgili olarak "Her zaman olduğu gibi sadece kendi çıkar hesaplarının peşindeler. Türkiye sağa sola bakmadan, milletinin ve bölgenin güvenliği için gerekli gördüğü her adımı tereddütsüz atacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

    © Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
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    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cibuti’de gerçekleştirilen 42. Afrika Parlamenterler Birliği Konferası’nda konuştu.

    Konuşmasına, İstanbul’dan, Ankara’dan ve Afrika dostu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan selamlar getirdiğini belirterek başlayan Şentop, Cibuti’de meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralılar için acil şifalar diledi.

    'Birçok Batılı devlet, demokrasiyi sadece kendi çıkarlarına hizmet eden bir araç olarak görüyor'

    Türkiye’nin, Afrika kıtasına verdiği önemi anlatan TBMM Başkanı Şentop, kıtadaki en büyük yatırımcı ülke olmasa da, kamu ve özel sektörün tüm yatırımları düşünüldüğünde, yatırımları ile en fazla istihdam oluşturan ülke konumunda olduğuna dikkat çekti. Şentop, “Neokoloniyal emelleri olan ülkeler, ne yazık ki halen, Afrika dâhil her kıtada milletlerin kendi kaderlerini tayin etmesinden rahatsızlık duymaktadır. Bu ülkeler, milletlerin demokratik seçimler ile işbaşına getirdiği hükümetlerine müdahale etmeyi hâlâ kendilerine hak görmektedir. Birçok Batılı devlet, demokrasiyi sadece kendi çıkarlarına hizmet eden bir araç olarak görüyor. Özgürlüğü sadece kendilerine has bir hak olarak addediyor. Refah, huzur ve kalkınma sadece kendilerinde olsun istiyor. Kendilerine, kendi vatandaşlarına ‘hak’ gördüklerini, Afrika ve diğer coğrafyalar için ‘lüks’ görüyorlar” dedi.

    Şentop, Batılı devletlerin, bugünlerde kolonyal ve ırkçı geçmişlerinden pişmanlıklarını dile getirmelerine de işaret ederek, Batılı ülkelere, “samimiyseniz Afrika ülkelerinin borçlarını silin” çağrısında bulundu.

    'Petrole hücum, altına hücum'

    Günümüzde hala  'petrole hücum, altına hücum' sloganıyla yola çıkan doymak bilmez emperyalist iştahların Ortadoğu’yu, Doğu Akdeniz’i, Afrika’yı çatışmaların merkezi haline getirmeye çalıştığını ifade eden Meclis Başkanı Şentop,  “demokrasi” ve “insan hakları” kavramlarının da stratejik bölgeleri kontrol etmenin ve doğal rezerv iştahının maskesine dönüştürüldüğünü söyledi. Irak’a, Suriye’ye, Afrika’ya uygulanıp, onlarca kararını tanımayan İsrail’e BM kararlarının uygulanmadığını vurgulayan Şentop, aradan yüzyıllar geçse de emperyalist bakış açısının değişmediğini söyledi. Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Tam bu noktada, uluslararası camianın ve örgütlerin varlık sebeplerinin ve varoluş amaçlarının yeniden gözden geçirilmesi zaruretini bir kez daha dikkatlerinize sunmak istiyorum. Ne yazık ki bugün uluslararası örgütlerin bir kısmı, özellikle de Birleşmiş Milletler, kuruluş amaçlarında öngörülen misyonu yerine getirmekten çok uzaktır. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu durumu, ‘Dünya Beşten Büyüktür’ itirazıyla ifade etmiştir. Bu itiraz doğal olarak özellikle de yeni dünya düzeninin tüm yükü üzerine yüklenen milletlerde haklı bir yankı uyandırmıştır. Bizlerin birlik içinde, beraberce hareket etmemizden de rahatsızlık duyuyorlar. Birimiz kalkınma ve refah yolunda ilerlediğinde, ‘dünya beşten büyüktür’ dediğinde, ellerindeki her imkânı kullanarak; darbelerle, iç savaş tahrikleriyle bizleri sindirmek istiyorlar. Bunun en acı örneğini, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ), hain darbe girişimi ile 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde yaşadık. Kendi savaş uçaklarımız kendi Meclisimizi bombaladı. Kendi tanklarımız vatandaşlarımızı hunharca ezdi. Kendi askerimiz olduğunu sandığımız hainler milletimizi kurşunladı. Ancak, ne mutlu bizlere ve asil milletimize ki, kanımız ve canımız pahasına bu teröristlere gereken cevabı verdik.”

    FETÖ okulları için Afrika ülkelerine çağrı

    Örgütün, Afrika ülkelerinde faaliyetlerine devam ettiğine işaret eden Şentop, “Sizlerden de istirhamımız; sözde eğitim, sağlık kuruluşları veya sivil toplum örgütü gibi kisveler altında bazı Afrika ülkelerinde faaliyetlerine devam ettiğini bildiğimiz Fetullahçı Terör Örgütü’nün uzantılarına karşı müteyakkız olmanızdır. Zira bu örgüt sadece Türkiye için değil faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için tehdit teşkil etmektedir” dedi.

    © AA / Arif Akdoğan
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    'Türkiye, güvenli bölge oluşturuncaya kadar askeri varlığıyla kararlılığını sürdürecek'

    Ülkelerin güvenliğini tehdit eden bir başka örgütün de DEAŞ olduğunu kaydeden TBMM Başkanı Şentop, Türkiye’nin IŞİD ve YPG ile mücadelesi için başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na dikkat çekti. Harekatın amacının bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve Türkiye sınırlarının güvenliğini sağlamak olduğunu hatırlatan Şentop, “Türkiye tüm terör örgütleri ile bu kararlıkla mücadelesini sürdürecektir. Bugün için Amerika ve Rusya, bölgeden terör unsurlarının çekilmesine dair verdikleri sözleri, taahhütleri tam olarak yerine getirmiş değil. Türkiye, kendi sınırında güvenli bir bölge oluşturuncaya kadar askeri varlığıyla da kararlılığını sürdürecektir” diye konuştu.

    S-400 tartışmalarına yanıt

    “Amerika, bir yandan sözünü yerine getirmeyip, diğer yandan da Türkiye’nin satın aldığı S-400 füze sistemi için, ‘kullanılmasın’ uyarısını dillendirmektedir” diyen TBMM Başkanı Şentop, “Kendi planlarını uygulamaya çalışıyorlar. Türkiye’nin güvenliğini düşündükleri yok; her zaman olduğu gibi sadece kendi çıkar hesaplarının peşindeler. Türkiye sağa sola bakmadan, milletinin ve bölgenin güvenliği için gerekli gördüğü her adımı tereddütsüz atacaktır” dedi.

    Emine Erdoğan’ın başlattığı projeye destek çağrısı

    TBMM Başkanı Şentop, konuşmasının sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2015 ve 2016’da bazı Afrika ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretler sonrasında eşi Emine Erdoğan öncülüğünde, Afrikalı kadınların el emeği ürünlerinin kar amacı gütmeksizin Türkiye’de satılıp elde edilecek gelirlerin Afrikalı kadınlara gönderilmesini amaçlayan projeye destek istedi.

    Bu kapsamda “Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi”nin açıldığını kaydeden Şentop, Afrikalı kadınların el emeği ürünlerin Türk Havayolları ile işbirliği içinde ücretsiz taşınacağını söyledi. Şentop,  “Bu projeye siz parlamenterlerin de sahip çıkmasını arzu ediyorum. Afrikalı kadınlar ile Türkiye ve Türkiyeli kadınlar arasında önemli bir köprü olacak bu projenin kadınlara duyurulmasında, onların ilgisinin yönlendirilmesinde katkılarınızı bekliyorum” dedi.

    Etiketler:
    ABD, Türkiye, S-400, açıklama, Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
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