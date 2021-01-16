Gine Devlet Başkanı Conde Sputnik V aşısı yaptırdı

Gine Devlet Başkanı Alpha Conde’nin Rus koronavirüs aşısı Sputnik V ile aşılandığı öğrenildi. Conde, Afrika’da Rus koronavirüs aşısını tercih eden ilk devlet başkanı oldu.

Gine Devlet Radyo ve Televizyonu RTG’nin yayınladığı habere göre 82 yaşındaki Alpha Conde, Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen Sputnik V aşısını yaptırdı. Conde, Afrika kıtasında Rus koronavirüs aşısını tercih eden ilk devlet başkanı oldu.

Haberde, “Devlet Başkanımız, halkı aşılamaya teşvik etmek üzere cuma günü Sputnik V aşısının ilk dozunu yaptırdı” ifadelerine yer verildi.

Conde, aşılamanın ikinci etabı kapsamında Sputnik V aşısının ilk dozunu başkanlık sarayında yaptırdı.

Gine yönetimi, geçen aralık sonunda Rus koronavirüs aşısı Sputnik V ile deneysel aşılamaya başlamıştı. Guinee News sitesinin haberine göre ülkeye ilk etapta 55 doz aşı teslim edilmiş, geçen yılın sonlarında gerçekleşen aşılamanın ilk etabında, Gine Savunma Bakanı Muhammed Diane da dahil olmak üzere 19 üst düzey yetkili aşı yaptırmıştı.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) işbirliği ile geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Sputnik V, tescil sonrası çalışmadaki son kontrollerde veri analizinin sonuçlarına göre yüzde 91.4, ağır vakalarda ise yüzde 100 verimlilik gösterdi.