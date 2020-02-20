Kommersant: Erdoğan, 'Hindistan cephesini' açtı

Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçisi Şakiz Özkan Torunlar’ın, Hindistan Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmasının değerlendirildiği Kommersant makalesine göre, Hindistan’la ilişkileri bozmak pahasına Pakistan tarafına yönelen Erdoğan, Müslüman dünyasındaki pozisyonunu güçlendirmek için sunni devletlerin yeni gayri resmi lideri olmaya çalışıyor.

Kommersant’ın eline ulaşan ve Rusya Uluslararası İlişkiler Komitesi ve Pakistan Stratejik Görüş Enstitüsü’nün ortak raporunun kaynak gösterildiği makalede, İslamabad ile Ankara’nın yakınlaşmasının, Washington’la arası açılan Pakistan’ın yeni etkili partner ve müttefik arayışıyla açıklanabileceği belirtildi.

Makaleye göre, özellikle de Afganistan meselesi konusunda hâlâ Pakistan’ı önemli bir bölgesel partner olarak nitelendirmeye devam etmesine rağmen, ABD’nin Pakistan’a askeri ve ekonomik yardımı kesme kararı iki ülke arasındaki ilişkileri en alt seviyeye indirdi.

Diğer yandan makalede Washington’ın ön ayak olmasıyla İslamabad’a karşı G7 ülkeleri tarafından kurulan Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) yaptırımlarının uygulandığı hatırlatıldı. Nitekim G7, Pakistan’ı kara paranın aklanmasıyla mücadele konusunda yeterince işbirliği yapmamakla suçluyor. Ekonomistlere göre, Pakistan’ın FATF yaptırımları nedeniyle uğradığı maddi kayıp yaklaşık 10 milyar dolara ulaştı.

İslamabad, Türkiye ve diğer Müslüman ülkelerin dengeleri kendi lehine değiştirmesinden umutlu

Pakistan karşıtları, terörün finanse edilmesi ile mücadeleye ilişkin eskisi gibi yüzeysel tedbirler almakla suçladıkları İslamabad’a karşı uygulanan FATF’ın yaptırımlarının kaldırılması için bir neden olmadığını savunuyor.

İslamabad ise Türkiye ve diğer Müslüman ülkelerin yanı sıra Çin’in dengeleri kendi yararına değiştirmesini umuyor.

Ankara için de İslamabad’la aktif biçimde ilişkiler kurması Müslüman dünyasındaki pozisyonunu güçlendirmek için önemli.

Gazeteye konuşan Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Öğretim Üyesi Vladimir Sotnikov, "Pakistan, Endonezya’dan sonra Müslüman nüfusun en fazla olduğu ikinci ülke. Ayrıca en fazla sunni Müslüman sayısına sahip ikinci ülke olma özelliği de taşıyor" dedi.

Sotnikov’a göre, Hindistan’la ilişkileri bozmak pahasına Pakistan’a yönelen Erdoğan, Yakın Doğu ve Ortadoğu’daki Sunni ülkelerin gayri resmi lideri olmaya çalışıyor.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Keşmir konusunda Pakistan'da yaptığı açıklamalar üzerine Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın Hindistan Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığı öğrenilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ziyaretinde yaptığı açıklamada "Pakistan halkının, Kurtuluş Savaşımız sırasında ekmeğinden artırarak gönderdiği yardımları hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. İşte şimdi de bizim için Keşmir odur, o olacaktır. Dün Çanakkale, bugün Keşmir, hiçbir farkı yok. Keşmirli kardeşlerimizin on yıllardır çektiği sıkıntıların son dönemde atılan tek taraflı adımlarla daha da ağırlaştığını görüyoruz. Mevcut durumu kötüleştiren, Keşmirlilerin özgürlüklerini ve kazanılmış haklarını elinden alan bir tutumun kimseye faydası yoktur" ifadelerini kullanmıştı.