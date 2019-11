'NATO, Kaliningrad'ı 2 gün içinde ele geçirebilir'

Çin'de yayın yapan eastday.com haber sitesi, Baltıklar'da Rusya ile NATO arasında askeri çatışma çıkması durumunda yaşanması muhtemel senaryoyu içeren bir makale yayınladı.

Makaleye göre NATO, Rus ordusuyla olası bir çatışmada Rusya'nın en batısındaki Kaliningrad'ı 2 gün içinde kontrolü altına alabilir.

Rusya'nın buna cevaben 5 gün içinde 5-8 Avrupa başkentini vurabileceğini belirten makalenin yazarı, bunun sonucunda çatışmanın bölgeselden küresel boyuta geçeceğinin altını çizdi.

Daha önce Washington merkezli Jamestown Foundation'ın uzmanı Richard Hooker, Rusya'nın NATO ülkelerine karşı saldırganlığının Kaliningrad Bölgesi'ne 'mal olacağını' savunmuştu.

'How to Defend the Baltic States' (Baltık Ülkeleri Nasıl Korunur) adlı raporunda, NATO’nun Rusya’nın batısındaki Kaliningrad bölgesini ele geçirme olasılığını değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Hooker, "Bölgedeki ABD ve Polonya kara birliklerinin sayısı artırılırsa Rusya ani saldırıya dayanamaz ve bu bölge üzerindeki kontrolü kaybeder" iddiasında bulunmuştu.