Çin'de klon köpekler göreve başladı

Çin'de polis gücünde kullanılmak üzere klonlanan 6 köpek, Pekin Polis Kuvvetleri'ne teslim edildi.

Çin hayvan klonlama şirketi Sinogene tarafından klonlanan köpeklerin DNA'ları, Belçika Malinois cinsi köpeklerle yüzde 99 oranında eşleşiyor.

Konuyla ilgili daha önce açıklama yapan Sinogene araştırmacısı Wan Jiusheng, klon köpeklerin koklama, tespit etme ve farklı bir çevreye uyum sağlama becerilerine yönelik testlerde iyi bir sonuç elde ettiğini ve genetik açıdan potansiyelinin cinsinin diğer örneklerine kıyasla daha iyi göründüğünü belirtmişti.

Beijing’s Public Security Bureau is home to the most #cloned K-9s in China after six 3-month-old #dogs began training at a police facility on Wednesday. Four of the K-9s were born during a single birth, the world’s first of its kind. #clone #policedog https://t.co/5tNIePsZER pic.twitter.com/I3Ij2bNSYi — Global Times (@globaltimesnews) November 21, 2019

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