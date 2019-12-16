Çin Dışişleri Sözcüsü'nden Özil'e: Sincan'a gidip bir göz atarsa memnun olurum

İngiltere'nin önde gelen futbol kulüplerinden FC Arsenal oyuncusu Mesut Özil'in Çin'in 'Uygur Türklerine soykırım uyguladığı' yönündeki paylaşımına tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, ünlü futbolcuyu 'Sincan'a gidip gerçekleri görmeye' davet etti.

Özil'in görüşlerinin 'Gerçek olmayan sözlerden etkilendiğini' vurgulayan Geng, Özil'in 'Sincan'a gidip bir göz atmasından memnun olacağını' söyledi.

Geng, "Sağduyuya sahip olduğu sürece, doğru ile yanlış arasında açık bir ayrım yapabilir ve tarafsızlık ve adalet ilkelerini korumasu halinde farklı bir Sincan görecektir" ifadelerini kullandı.

Sözcü ayrıca, "Sincan, sisyasi istikrar, ekonomik gelişme, ulusal birlik, sosyal harmoniden yararlanıyor ve oradaki insanlar barış ve memnuniyet içerisinde yaşıyor" dedi.

Özil, sosyal medya hesaplarından Çin'in Sincan bölgesindeki Uygurlara destek vermiş ve Müslüman ülkeleri Çin yönetimine karşı seslerini yükseltmedikleri gerekçesiyle eleştirmişti.

​Yaşanan tartışma üzerine ise Çin devlet televizyonu, Arsenal-Manchester City maçını yayınlayacağını duyurmuştu ve Arsenal takımı da tepki çeken paylaşımın 'Özil'in şahsi fikri' olduğunu söylemişti.