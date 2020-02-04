Çin'de koronavirüse karşı geliştirilen Rus ilacının testleri başladı

Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Sergey Krayevoy, Çin’in 2019-nCov koronavirüs’e karşı Rusya’da geliştirilen doğrudan etkili antiviral ilaç Triazavirin’i test etmeye başladığını belirtti.

Krayevoy ayrıca, Rus doktorların aşı oluşturmayı hızlandırmak için Rusya'da bulunan hastalardan doğrudan virüs suşu almayı henüz başaramadığını kaydetti.

Aralık ayı sonunda Çinli yetkililer, Hubei eyaletine bağlı Vuhan şehrinde bilinmeyen bir pnömönü (zatürre) salgınının ortaya çıktığını bildirdi. Hastalığı yeni bir tür koronavirüs olan 2019-nCov’un tetiklediği belirtildi.

Çin'de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 427'ye, virüs bulaşan kişi sayısı 20 bin 600'eulaştı. Virüs, şu ana kadar Rusya’da dahil olmak üzere 20'den fazla ülkede en az 14 bin kişiyi etkiledi.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

Geçen hafta, Rus hükümeti Çin sınırının belirli bölümlerinin kapatılması, Moğolistan ile sınır geçişlerinin kısıtlanması, Çin vatandaşları için çalışma vizelerinin iptal edilmesi, Rusların Hubei'den tahliye edilmesi, Rusya’dan Çin’e düzenli uçuşlar hariç tüm uçuşların askıya alınmasına karar verdi.