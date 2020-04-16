Güney Kore salgına rağmen sandığa 'akın etti': Koronavirüsle mücadele iktidarın yerini sağlamlaştırdı

Salgın süresince genel seçim düzenleyen ilk büyük ülke olan Güney Kore’de yüzde 66 gibi rekor bir katılımın yaşandığı sandıktan ilk sonuçlara göre Devlet Başkanı Moon Jae-in’in liderliğindeki Demokratik Parti zaferle çıktı. Seçimin sürpriz sonucu ise, ilk kez Kuzey Koreli bir ismin parlamentoya girmesi oldu.

Koronavirüs salgınına rağmen Güney Kore’de yaklaşık 44 milyon seçmen dün sıkı hijyen kuralları altında sandığa gitti.

Oyların büyük çoğunluğunun sayıldığı seçimlerden Devlet Başkanı Moon Jae-in açık ara zaferle ayrıldı. Moon’un liderlik ettiği Demokratik Parti, parlamentodaki 300 sandalyenin 180’ini kazandı. Parti, sandalye sayısını 60 artırdı.

Salgınla mücadele seçmenden destek buldu

Ekonomi ve devlet başkanı yardımcılarının adlarının geçtiği yolsuzluk skandallarıyla güven kaybeden Demokratik Parti, salgınla mücadelesi bakımından halktan tekrar onay almış oldu.

Moon, teşekkür konuşmasında, “Ulusal krizin üstesinden gelmek konusundaki çabalarımızı halk seçim yoluyla güçlendirdi” ifadelerini kullandı.

Ana muhalefette yer alan muhafazakâr Birleşik Gelecek Partisi ve uydusu Geleceğin Kore’si Partisi ise toplamda 103 sandalye kazandı.

© AFP 2020 / Halkın güvenini yeniden kazanan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, parlamentodaki sandalye sayısını 60 artırdı.

1992’den bu yana ilk kez rekor katılım

Öte yandan seçimler bir de rekora sahne oldu. Sandıkta, salgına rağmen yüzde 66.2 gibi yüksek bir katılım oranı kaydedildi.

Ulusal Seçim Kurulu’na göre bu, 1992’den bu yana genel seçimlerde kaydedilen en yüksek katılım oranı oldu.

Yaklaşık 44 milyon seçmen, ülke genelinde kurulan 14 bin sandıkta oy kullanırken, hâlâ karantinada bulunan 13 binden fazla seçmen de sandıklar kapandıktan sonra oy verdi. Yaklaşık 2 bin 800 koronavirüs hastası da ya e-posta yoluyla ya da özel kabinler kullanılarak seçime katıldı.

Kuzey Kore'den iltica eden eski diplomat bir ilki başardı

Seçimlerin en büyük sürprizi ise ilk kez Kuzey Koreli bir ismin parlamentoya girmesi oldu.

Kuzey Kore’nin İngiltere Büyükelçi Yardımcılığı görevini yürüten ancak daha sonra 2016 yılında ailesiyle birlikte Güney Kore’ye iltica eden Thae Yong-ho, parlamentoda olmaya hak kazandı.

Muhalefetteki Birleşik Gelecek Partisi’nin adayı olan Thae, yüzde 58.4 oranında oy aldı. Thae, böyle bir göreve gelen ilk Kuzey Koreli oldu.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından gözyaşlarına hâkim olmayan Thae, zaferinin Kuzey Kore seçkin sınıfına mesaj olmasını umduğunu belirtti ve ‘rejime sırtlarını çevirirse neler olacağını görmelerini istediğini’ söyledi. Thae, “Onlara gelecekleri için yeni bir yol olduğunu söylemek istiyorum” dedi.

© AFP 2020 / ED JONES Muhalefetteki Birleşik Gelecek Partisi’nin adayı olan Kuzey Koreli eski diplomat Thae Yong-ho, yüzde 58.4 oranında oy aldı. Thae, Güney Kore parlamentosunda üst düzey göreve gelen ilk Kuzey Koreli oldu.

Salgın sırasında seçim yapan ilk ülke oldu

Güney Kore salgın sırasında genel seçim yapan ilk ülke oldu.

Sıkı hijyen kurallarının uygulandığı seçimlerde, tüm seçmenlerin koruyucu maske ve eldiven takmaları, ellerini dezenfektanla temizlemeleri zorunlu tutuldu.

Oy kullanacakları binalara girmeden önce seçmenlerin ateşleri ölçüldü, ateşi 37.5'in üzerinde çıkanlar, ayrı bir kabinde oylarını kullandıktan sonra virüs testine gönderildi.