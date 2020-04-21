Endonezya’da karantinayı ihlal eden 'perili evlere' kapatılıyor

Daha önce de ‘hayalet devriyeler’le karantina kurallarını uygulamaya çalışan Endonezya’da bu kez de ‘perili evler’ devreye girdi. Karantinayı ihlal edenler, ‘perili evlere’ kapatılarak cezalandırılıyor.

Endonezya’da salgına karşı alınan karantina tedbirlerine uyulmamasından bıkan yetkililer, halkın doğaüstü olaylara olan yaygın inançlarından faydalanmayı sürdürüyor.

Cava Adası’na bağlı Sragen bölgesinin yöneticisi Kusdinar Untung Yuni Sukowati, ‘perili’ olduğuna inanılan terk edilmiş evlerin ‘karantina kaçaklarını’ cezalandırmak için kullanılmasına karar verdi. Bu evlere kapatılan kişilerin korkacağı ve böylece kuralı bir daha çiğnemeyeceği düşünülüyor.

Söz konusu evlerde perdelerle birbirinden ayrılmış yataklar, 14 gün boyunca karantina cezası çekecek olan kural ihlalcilerini bekliyor.

Sukowati, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, kuralı “Eğer köyde boş ve perili bir ev varsa, insanları oraya koy ve kilitle” sözleriyle özetledi.

© AFP 2020 / ANWAR MUSTAFA Karantinayı ihlal edenlerin kapatıldığı 'perili evlerde', kurallara uyulup uyulmadığı bir görevli tarafından denetleniyor.

'Hayalet görmedim ama dersimi aldım'

Şimdiye kadar beş kişinin bu şekilde ‘cezalandırıldığı’ belirtiliyor. Bunlardan biri olan Heri Susanto, henüz bir ‘hayaletle’ karşılaşmadığını söylüyor.

Ancak cezasını çekmiş görünen Susanto, “Bunun herkesin güvenliği için olduğunu biliyorum, Dersimi aldım” diyor.

Yine Cava Adası’na bağlı Kepuh köyü de insanları evde tutmak için, yüzleri beyaza boyanan ve kefene benzeyen beyaz kıyafetler giydirilen gönüllülerin sokaklarda devriye gezmesiyle gündeme gelmişti.

Çok eski bir batıl inanç olan ve ‘Pocong’ adı verilen ‘hayaletler’ sayesinde insanları korkutmak hedefleniyordu.