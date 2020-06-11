Kuzey Kore, Seul'le ilişkisine karışan ABD'ye meydan okudu: Başkanlık seçimleri sorunsuz geçsin istiyorsan dilini tut

Kuzey ve Güney Kore arasında yeniden tırmanan gerilim karşısında hayal kırıklığına uğradığını açıklayan ABD Dışişleri Bakanlığı’na Pyongyang’dan beklenmedik sertlikte bir tepki geldi.

ABD’nin iki ülke arasındaki ilişkilere yorum yapacak pozisyonda olmadığını belirten Kuzey Kore, ‘yaklaşan başkanlık seçimlerinin sorunsuz geçmesini istiyorsa sessiz kalması Washington'un yararına olur’ uyarısında bulundu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’nda ABD ile ilişkilerden sorumlu yetkili, “Eğer ABD, kendi iç işlerini umursamadan, hem de siyasi durumunun en kötü karmaşayı gördüğü bir zamanda, dikkatsiz açıklamalarla burnunu başkalarının ilişkilerine sokarsa, uğraşması zor, nahoş bir şeyle karşılaşabilir” dedi.

Devlet ajansı KCNA’nın aktardığına göre Kwon, eğer korkunç bir deneyim yaşamak istemiyorsa ABD’nin ‘dilini tutması’ ve kendi iç sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiğini söyledi. Kwon, “Bu, sadece ABD’nin çıkarları için değil aynı zamanda yaklaşmakta olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kolayca yapılması için de daha iyi olur” ifadelerini kullandı.

Sınırdan atılan Pyongyang karşıtı bildirilere tepki gösteren Kuzey Kore, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını kestiğini duyurmuştu.

Kriz üzerine harekete geçen Güney Kore, bildiri atılmasından sorumlu ilticacı iki gruba karşı yasal süreç başlatacağını açıklamıştı.