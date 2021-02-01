Kazakistan, Sputnik V aşısı ile yaygın aşılama programını başlattı

Kazakistan, Rus Sputnik V koronavirüs aşısı ile yaygın aşılama programını başlattı. Ülkenin üst düzey sağlık yetkilileri aşıya olan güvenlerini göstermek adına ilk aşılananlar oldu.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Rus Sputnik V aşısının 22.000 dozdan oluşan birinci sevkiyatının yapıldığını, söz konusu sevkiyatta yer alan aşıların ülkenin çeşitli yerlerine dağıtılacağını söyledi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Erlan Kiyasov bu sabah bir klinikte aşının birinci dozunu olması ardından sorulması üstüne ‘aşı olduğu sırada herhangi bir rahatsızlık hissi yaşamadığını’ söyledi.

Kiyasov, “Nüfusun yüzde 50’yi aşkın kesiminin bağışıklık kazanmasını sağlarsak, sonunda kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasaklarının olmadığı normal yaşantımıza dönebiliriz” diye ekledi.

Kiyasov ve kendisiyle beraber aşı olan diğer bakan yardımcısı Azhar Giniyat, iki doz şeklinde uygulanması gereken Sputnik V aşının ikinci dozunu 21 gün sonra alacaklar.

Kazakistan’ın şu an üçüncü faz denemeleri yapılmakta olan ulusal aşısı QazCovid-in ile aşılama programınınsa mart ayında başlaması bekleniyor.

Kazakistan Orta Asya’daki eski Sovyet ülkelerinden Sputnik V ile aşılama programına başlayan ülke oldu. Aşıyı Türkmenistan da kullanım için onaylandı fakat aşılama programı bu ülkede henüz başlamadı.

Orta Asya’nın en kalabalık nüfuslu ülkesi Özbekistan ise 35 milyon doz Sputnik V aşısı için sipariş vermişti.