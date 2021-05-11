Hindistan'da vaka sayısı 14 günün en düşük seviyesinde

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı son 14 günün en düşük seviyesine gerilerken Kovid-19'u atlatanlarda halk arasında 'siyah mantar' olarak adlandırılan göz hastalığının artması endişeye yol açtı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 329 bin 942 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 3 bin 876 ölüm kaydedildi.

Günlük vaka sayısı son 14 günün en düşük seviyesine geriledi. Hindistan'da en son 27 Nisan'da 323 bin 144 vaka kaydedilmişti.

Vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin üzerine çıkmış, 30 Nisan'da ilk kez 400 bini aşmıştı.

Günlük olarak en fazla vaka ve ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam vaka sayısı 22 milyon 992 bin 517’ye, toplam can kaybı sayısı 249 bin 992 oldu. Ülkede 3 milyon 715 bin 221 hastanın tedavisi sürüyor.

40 'mukormikoz' vakası görüldü, 11'i tek gözünü aldırdı

Öte yandan ülkede artan vakalarla birlikte, 'siyah mantar' olarak bilinen göz hastalığı 'mukormikoz' vakalarının artması endişeye yol açıyor.

Mumbai'de görevli göz doktoru Akşay Nair, BBC'ye yaptığı açıklamada, nisan ayında Kovid-19 tedavisi görmüş 40 hastada bu rahatsızlığa rastladığını belirtti. Önceki 2 yıl boyunca yalnızca 10 mukormikoz hastasını tedavi ettiğini vurgulayan Doktor Nair, hastalığın Kovid-19 hastalarına uygulanan steroid destekli tedavilerin yan etkisi olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Nair, nisandan bu yana tedavi ettiği 40 hastadan 11'inin ölümcül olabilen mantar hastalığının yayılmasını önleyebilmek için yayılmanın olduğu tek gözünü ameliyatla aldırdığını ifade etti.