Yunanistan Dışişleri Bakanı: Rusya, Avrupa’nın güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçası

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Moskova ziyareti ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşmesi öncesinde ülkesinin her zaman Rusya ile diyaloğu sürdürdüğünü ve karşılıklı dostluk ve işbirliğini geliştirmek istediğini söyledi. Dendias’a göre Rusya, Avrupa’nın güvenliğinin ayrılmaz bir parçası.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki ilişkileri geliştirme çabaları, gelecek Moskova ziyareti, yaptırımlar ve Yunanistan’da yeni yatırım olanaklarıyla ilgili Sputnik’e konuştu.

Sergey Lavrov ile ilk kez görüşeceğini belirten Dendias, “Bu benim için büyük bir mutluluk, bizi endişelendiren konuları ayrıntılı olarak konuşabileceğiz. Yunanistan ve Rusya arasında tarihsel dostluk bağları var. Rusya ile eşitlik ve karşılıklı saygıya dayalı iyi bir işbirliği geliştirme yönünde değişmez bir çabamız mevcut” ifadelerini kullandı.

‘Tüm bölgeyi endişelendiren konuları ele alma imkânımız olacak’

‘Rusya ile diyaloğa olumlu katkılar sunmaya çalışıyoruz’

Yunanistan’ın son yıllardaki gibi Batı ile ilişkilerindeki zorlu dönemlerde dahi her zaman Rusya ile diyalog halinde olduğunu kaydeden Dendias, şöyle devam etti: “Rusya, Avrupa’nın güneydoğusunda ve Ortadoğu’da önemli bir rol oynayan büyük bir güç. Bu sebeple özellikle de mevcut hassas koşullarda bölgesel istikrarı korumak için ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Bu bağlamda, sorunların çözümünde uzlaşma noktası bulmak amacıyla Rus mevkidaşım Sayın Lavrov’la da görüşmemizde tüm bölgeyi endişelendiren konuları ele alma imkânımız olacak. Ayrıca geniş bir yelpazede işbirliğimizi geliştirmek için ikili ilişkileri görüşme fırsatı da bulacağız.”

Nikos Dendias, ülkesinin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un AB-Rusya ilişkilerinde hiç kimsenin işine yaramayan yaptırımların üstesinden gelme girişimlerini destekleyip desteklemediği sorusuna da yanıt verdi.

Dendias, “AB üyesi olarak bu çerçevede alınan kararlara tabiyiz. Buna yaptırımlar da dahil, ülkemiz bunları uygulamak durumunda. Diğer yandan Yunanistan, AB’nin Rusya ile iyi ve işler durumda ilişkiler geliştirmesi gerektiğini vurgulayan da bir üye. Ne yazık ki Rusya’nın misilleme tedbirlerine tarım ürünlerinin de dahil edilmesinden en çok zarar gören ülkelerdeniz, zira ihracatımızın büyük bölümünü tarım ürünleri oluşturuyor” dedi.

“Rusya’yı Avrupa’nın güvenlik mimarisinin ayrılmaz parçası olarak görüyoruz ve Rusya ile diyaloğa olumlu katkılar sunmaya çalışıyoruz” diyen Dendias, uluslararası hukuka tamamen riayet etmek koşuluyla AB-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik girişimleri desteklediklerini belirtti.

Dendias, Ege ve Doğu Akdeniz’deki provokatif, hukuka aykırı davranışlar doğrultusunda, Yunanistan’ın yalnızca uluslararası hukuk kurallarına bağlı kalınması halinde ülkelerin barışçıl bir şekilde var olabileceğini ve istikrarın korunabileceğinin farkında olduğunu da ekledi.

‘Olası yatırım sektörleri arasında altyapı, ulaşım, inşaat var’

Rusya ile karşılıklı ekonomik ilişkilerin ve Rusya’nın Yunanistan’daki yatırım imkânlarını artırma olanakları olduğunu belirten Dendias, ülkesi için turizm dışında başka yatırımları da olumlu karşılamaya hazır olduklarını ifade etti.

Dendias, olası yatırım sektörleri arasında altyapı, ulaşım, inşaat alanlarını sayarak, Rus yatırımcıların diğer yatırımcılar gibi Yunan parlamentosunun yakın zamanda kabul ettiği, bürokrasinin azaltılması yönündeki yasa tasarısının sunduğu imtiyazdan faydalanabileceğini dile getirdi.

‘Rusya gelecekte enerji alanında işbirliğini geliştirme imkânlarının bulunduğu önemli bir partner’

Dendias, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesi kapsamında gaz ve enerji sektöründe işbirliği imkânlarıyla ilgili de konuştu.

İleri teknoloji ve uygulamalı araştırma alanlarını da olası işbirliği alanları arasında gören Dendias, “Enerji alanına gelince, Rusya, gelecekte ikili işbirliğini geliştirme imkânlarının bulunduğu önemli bir partner. Yunan ile Rus şirketler arasındaki mevcut işbirliğini olumlu karşılıyoruz. Aynı zamanda enerji kaynaklarının yenilenmesi gibi başka alanlarda da işbirliğimizin güçlendirilmesinden yanayız” dedi.

20 Ekim 1827’deki Navarin Deniz Muharebesi gibi önemli olayların yıldönümü hem Rusya’da hem Yunanistan’da kutlanıyor. Yunan Devrimi’nin 200. yıldönümü çerçevesinde planlanan ortak etkinliklere ilişkin de açıklamada bulunan Dendias, şöyle konuştu:

“Yunan Devrimi’nin 200. yıldönümü etkinliklerine ilişkin planlama süreci devam ediyor. Ülkemiz her halükarda Rusya ve dönemin diğer büyük güçleri olan İngiltere ve Fransa’nın bu devrimde oynadığı şüphesiz rolü kabul ediyor. Ayrıca Rusya’daki Yunan diasporasının da bağımsızlık mücadelesinin başlaması ve gelişimi için oynadığı rol de biliniyor. Bu nedenle halklarımızın ve devletlerimizin tarihine saygı duyuyor, bunun ikili ilişkilerimizin gelişimi için yol gösterici olması gerektiğini vurguluyoruz.”