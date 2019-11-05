Yunanistan Dışişleri Bakanı: Rusya, Avrupa’nın güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçası

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki ilişkileri geliştirme çabaları, gelecek Moskova ziyareti, yaptırımlar ve Yunanistan’da yeni yatırım olanaklarıyla ilgili Sputnik’e konuştu.
Sergey Lavrov ile ilk kez görüşeceğini belirten Dendias, “Bu benim için büyük bir mutluluk, bizi endişelendiren konuları ayrıntılı olarak konuşabileceğiz. Yunanistan ve Rusya arasında tarihsel dostluk bağları var. Rusya ile eşitlik ve karşılıklı saygıya dayalı iyi bir işbirliği geliştirme yönünde değişmez bir çabamız mevcut” ifadelerini kullandı.
‘Tüm bölgeyi endişelendiren konuları ele alma imkânımız olacak’
‘Rusya ile diyaloğa olumlu katkılar sunmaya çalışıyoruz’
Nikos Dendias, ülkesinin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un AB-Rusya ilişkilerinde hiç kimsenin işine yaramayan yaptırımların üstesinden gelme girişimlerini destekleyip desteklemediği sorusuna da yanıt verdi.
“Rusya’yı Avrupa’nın güvenlik mimarisinin ayrılmaz parçası olarak görüyoruz ve Rusya ile diyaloğa olumlu katkılar sunmaya çalışıyoruz” diyen Dendias, uluslararası hukuka tamamen riayet etmek koşuluyla AB-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik girişimleri desteklediklerini belirtti.
Dendias, Ege ve Doğu Akdeniz’deki provokatif, hukuka aykırı davranışlar doğrultusunda, Yunanistan’ın yalnızca uluslararası hukuk kurallarına bağlı kalınması halinde ülkelerin barışçıl bir şekilde var olabileceğini ve istikrarın korunabileceğinin farkında olduğunu da ekledi.
‘Olası yatırım sektörleri arasında altyapı, ulaşım, inşaat var’
Dendias, olası yatırım sektörleri arasında altyapı, ulaşım, inşaat alanlarını sayarak, Rus yatırımcıların diğer yatırımcılar gibi Yunan parlamentosunun yakın zamanda kabul ettiği, bürokrasinin azaltılması yönündeki yasa tasarısının sunduğu imtiyazdan faydalanabileceğini dile getirdi.
‘Rusya gelecekte enerji alanında işbirliğini geliştirme imkânlarının bulunduğu önemli bir partner’
Dendias, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesi kapsamında gaz ve enerji sektöründe işbirliği imkânlarıyla ilgili de konuştu.
20 Ekim 1827’deki Navarin Deniz Muharebesi gibi önemli olayların yıldönümü hem Rusya’da hem Yunanistan’da kutlanıyor. Yunan Devrimi’nin 200. yıldönümü çerçevesinde planlanan ortak etkinliklere ilişkin de açıklamada bulunan Dendias, şöyle konuştu:
“Yunan Devrimi’nin 200. yıldönümü etkinliklerine ilişkin planlama süreci devam ediyor. Ülkemiz her halükarda Rusya ve dönemin diğer büyük güçleri olan İngiltere ve Fransa’nın bu devrimde oynadığı şüphesiz rolü kabul ediyor. Ayrıca Rusya’daki Yunan diasporasının da bağımsızlık mücadelesinin başlaması ve gelişimi için oynadığı rol de biliniyor. Bu nedenle halklarımızın ve devletlerimizin tarihine saygı duyuyor, bunun ikili ilişkilerimizin gelişimi için yol gösterici olması gerektiğini vurguluyoruz.”
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)