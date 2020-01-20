Saray’dan kaçan Prens Harry üzgün: Başka seçenek yoktu

Kraliyet ailesinden ayrılma kararıyla şaşırtan Prens Harry ‘çok üzgün’ olduğunu ancak ‘başka bir seçenek bulunmadığını’ belirtti.

Eşi Meghan Markle ile birlikte aldığı monarşiyi terk etme kararıyla Brexit’i gölgede bırakarak İngiltere’nin gündemine yerleşen Prens Harry, kararıyla ilgili ilk kez içini döktü.

Kurucuları arasında yer aldığı Sentebale adlı hayır kurumunun bir etkinliğinde konuşan Prens Harry, son durumun istedikleri şey olmadığını ve bu nedenle üzgün hissettiğini söyledi.

‘Birleşik Krallık benim evim’

Harry, “Bizim umudumuz, Kraliçe’ye, Milletler Topluluğu’na ve benim askeri görevlerime kamu finansmanı olmadan hizmet vermeye devam etmek yönündeydi. Ne yazık ki bu mümkün olmadı” dedi.

Bunun kendisini değiştirmeyeceğini savunan Harry, “Daha huzurlu olabileceğini umduğum bir hayata bir adım atmak için bildiğim her şeyden geri adım atabilirim. Buraya gelmesi bana büyük üzüntü veriyor. Aslında gerçekten başka bir seçenek yoktu. Birleşik Krallık benim evim ve sevdiğim yer. Bu asla değişmeyecek” ifadelerini kullandı.

Unvanları ve maddi kaynakları gitti

Saray ile varılan uzlaşma sonucu Harry ve Meghan çifti, kraliyet unvanlarından vazgeçecek, Kraliçe 2. Elizabeth'i temsil edemeyecek ve kamu kaynaklarından faydalanmayacak.

Windsor'daki Frogmore evinin tadilatı için İngiliz vergi mükelleflerinin cebinden 2.4 milyon sterlin harcayan çift, bunu da iade edecek. 'Yeni düzenin' bahardan itibaren uygulamaya konması bekleniyor.

Baba Markle: Rüyayı para için bir kenara itiyor

Çiftin bu kararı farklı tepkilerle karşılanırken, Meghan Markle’ın arasının açık olduğu konuşulan babası Thomas Markle olaya eleştirel yaklaştı. Markle, kızını kraliyeti ‘ucuzlatmakla’ suçladı.

Channel 5 tarafından yapılan bir belgesel için konuşan baba Markle, “Bu hayal kırıklığına uğratıyor çünkü o, her genç kızın rüyasına sahipti. Her genç kız prenses olmak ister ve o buna sahipti ve şimdi bunu bir kenara atıyor, ne için, görünen o ki para için bunu bir kenara atıyor ” dedi.

Kraliyetin ‘gelmiş geçmiş en uzun ömürlü, büyük kurumlardan biri’ olduğunu söyleyen Thomas Markle, Meghan’ın 2018 yılında Prens Harry ile evlenerek bu kurumun bir parçası olma ve onu temsil etme mecburiyetini üstlendiğini savundu.

‘Kraliyeti Walmart mağazasına çeviriyorlar’

Thomas Markle, “Onlar (Harry ve Meghan) kraliyeti yıkıyorlar, onu ucuzlatıyorlar, perişan hale getiriyorlar. Onu başında taç olan bir Walmart mağazasına çeviriyorlar. Bu gülünç bir şey, bunu yapmamalılar. Ne aradıklarını bilmiyorum, onların da bildiğini düşünmüyorum” diye konuştu.

Çiftin ayrılık kararını duyurmasının ardından çekilen belgeselin tamamı önümüzdeki günlerde yayınlanacak.