Çevreciler protesto ediyordu: Tesla'nın fabrika hazırlıklarına Alman yargısı 'dur' dedi

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın, Almanya’ya kurmayı planladığı, ancak 92 hektarlık ormanı yok edeceği için protesto edilen fabrikasına dair hazırlıklar, Alman yargısı tarafından durduruldu.

Tesla’nın Avrupa’daki ilk elektrikli otomobil fabrikası hayali Alman yargısına takıldı.

Berlin-Brandenburg Yüksek İdari Mahkemesi, çevre örgütlerinin başvurusu karara bağlanıncaya kadar Tesla'nın fabrika kurulacak alanda ağaç kesme faaliyetlerine son vermesi gerektiğine hükmetti. Mahkeme, karar verilene kadar firmanın işi tamamlayacağı endişesi nedeniyle bu kararın alındığını belirtti.

Doğal yaşamı ve su kaynaklarını etkileyecek

Berlin yakınlarındaki ormanlık bir alanda kurulacak fabrikaya karşı çevre örgütleri dava açmıştı. Alt mahkemenin sakncalı bulmaması üzerine Tesla ağaç kesimine başlamıştı.

Acak Green League Brandenburg adlı çevre örgütü, fabrikanın, bölgedeki doğal yaşamı ve su kaynaklarını olumsuz etkileyeceğini belirterek konuyu üst mahkemeye taşımıştı.

Grünheide bölgesine kurulması planlanan, pil ve otomobil üretecek ‘Gigafactory’, Tesla yöneticisi Elon Musk tarafından ilk olarak geçen yıl kasım ayında duyurulmuştu. Fabrikanın 2021 ortasına kadar tamamlanması bekleniyordu.

© REUTERS / PAWEL KOPCZYNSKI Çevreciler, bölgedeki doğal yaşamı ve su kaynaklarını olumsuz etkileyeceği için Tesla'nın fabrika planlarına karşı çıkıyor.

Bölgede, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba da bulundu

Tesla’nın Avrupa’daki ilk fabrikasını ülkelerinde açmasından memnuniyet duyan Alman yetkililer gereken onayları resmen vermese de, Çevre Bakanlığı ‘riski kendilerine ait olmak üzere’ hazırlıklara başlama izni vermişti. Bu kapsamda 92 hektarlık alanda ağaç kesimine başlanmış, bu hamle de çevrecileri ve Alman kamuoyunu kızdırmıştı.

Ayrıca geçen ay Tesla’nın çalışmalara başladığı bölgede de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar bulunmuştu.

Tesla'nın hâlihazırda biri ABD'de biri de Çin'de olmak üzere iki Gigafactory'si bulunuyor.