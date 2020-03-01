Bulgaristan'dan AB'ye göç çağrısı: Türkiye ile iletişim kanallarını açık tutun

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Suriye ve mülteciler konusunda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye’nin yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesinde Suriye’deki gelişmeler ve göç krizini ele aldı. Başbakanlık basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Borisov'un AB'nin Türkiye ile iletişim kanallarını açık tutması konusunda çağrıda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, ikilinin Yunanistan’a doğru göç baskısı konusunda endişelerini paylaştıkları belirtildi. Borisov, von der Leyen’e mevcut halde Bulgaristan’a yönelik göç baskısı olmadığını, Bulgaristan-Türkiye sınırındaki durumun 'sakin olduğunu' söylediği aktarıldı.

'Frontex’ten personel takviyesi yapılabilir'

Açıklamaya göre Borisov, pazartesi Ankara’yı ziyaret ederek, Suriye’deki gelişmeleri ve göç meselesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini anlattı.

Haftaya Bulgaristan-Türkiye-Yunanistan-AB formatında bir toplantıya ev sahipliği yapmayı planlayan Borisov, 'ortak çabalar ve diplomasi yolu ile göç sorununun uzun vadeli olarak çözüme kavuşturulabileceğini' söyledi.

Ursula von der Leyen de AB Komisyonu’nun Bulgaristan ve Yunanistan’a destek verdiğini, sınır bölgelerin güvenliğinin sağlanması amacıyla Frontex’ten personel takviyesi yapılabileceğini kaydetti.

Jandarma takviyesi yapıldı

Öte yandan Bulgaristan'da güvenlik konularından sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, Türkiye sınırına jandarma takviyesi yapıldığını ve durumun kontrol altında olduğunu, olası bir göçmen akınında ilave bin askeri personel ve 140 askeri araç gönderileceğini aktardı.