Facebook ve Instagram’dan koronavirüs kararı: Avrupa’daki video kalitesini düşüreceğiz

ABD’li teknoloji dev Facebook, koronavirüs salgınından dolayı evden çalışmaya yönelen insanların ağlarda tıkanmaya neden olmaması için Instagram ve Facebook videolarındaki kaliteyi düşüreceğini duyurdu.

Koronavirüs salgınından dolayı birçok kişinin evden çalışmaya başladığından beri internette oluşması muhtemel tıkanmayı hafifletme çağrısı yapan Avrupa Birliği’ne yanıt veren ABD’li teknoloji devi Facebook, platformlarında video akış kalitesini azaltacağını açıkladı.

Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, "Ağda potansiyel herhangi bir tıkanmayı hafifletmek amacıyla, Avrupa'daki Facebook ve Instagram videolarında geçici olarak bit oranını azaltacağız" ifadelerini kullandı.

Sözcü, internette tıkanma ihtimalinin bulunduğu sürece bu uygulamanın devam edeceğini belirtti.

AB Endüstri Komisyoneri Thierry Breton, sağlık hizmetleri ve okulların kapanmasının ardından evlerinden uzaktan eğitime geçen çocuklar için band aralığını serbest bırakma çağrısı yapmıştı.

Şimdiye kadar Avrupa telekomünikasyon operatörlerinin şu anki veri trafik akışıyla baş edebildiklerini açıklasa da birçok insanın evden çalışmaya geçtiğinden dolayı ağlarda tıkanma olma ihtimaliden endişe ediliyor.

Daha önce Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, Avrupa’daki kullanıcılarına sunduğunu yayın hızında yüzde 25’lik bir yavaşlatmaya gideceğini açıklamıştı. YouTube da sadece birkaç kez kullanım konusunda zirveyi gördüklerini ancak yine de ‘sistem üzerindeki genel baskıyı azaltmak’ için akış kalitesini düşüreceklerini duyurmuştu.

Video izlemenin toplam internet ağının üçte ikisini oluşturduğu belirtiliyor.