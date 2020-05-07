Koronavirüs etkisi: Fransa’da 10 milyon litre bira dökülecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle insanların eve kapandığı Fransa’da üretilen 10 milyon litre biranın son kullanma tarihi geçtiğinden dolayı çöpe gideceği açıklandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, barlar ve restoranların kapatılmasıyla birlikte Fransa’da bira üreticilerini de zor durumda bıraktı.

Fransa Bira Yapımcıları Birliği, dün yaptığı açıklamada, 10 milyon litre biranın kullanma tarihi geçtiğinden dolayı imha edileceğini belirtti.

Atılacak biranın çoğu geleneksel altın sarı renkli biranın aksine çabuk bozulan butik bira olduğu da belirtildi.

Covid-19: France to discard 10 million litres of beer not consumed due to lockdown https://t.co/6G39CXT2vC pic.twitter.com/e2B6broSKb — BusinessDay (@BusinessDayNg) May 6, 2020

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Koronavirüsün ülkede görülmesiyle birlikte, alınan sert önlemler kapsamında, kafe, bar ve lokantaların kapatılması, turizmin ani bir şekilde durdurulması, festival ve etkinliklerin iptal edilmesi; biraların elde kalmasına neden olduğu ifade edildi.

AFP'ye konuşan Birlik Başkanı Maxime Costilhes, "Fazla katkı maddesi olan biralar bunlar, uzun süre, iki-üç aydan fazla depoda kaldıklarında, kokusu, tadı ve aroması kayboluyor" dedi.

İmha edilecek biranın, bu yıl üretilmesi planlanan 22.5 milyon hektolitrelik birayla kıyaslandığında çok az kaldığına rağmen üreticileri milyonlarca euro zarara uğratacak.

Daha çok şarabıyla tanınan Fransa, son yıllarda butik biracılığın gelişmesiyle bira satışlarında da yükselişe geçmişti.