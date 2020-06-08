Almanya'da Müslümanlara saldırı hazırlığında olduğundan şüphelenilen bir kişi tutuklandı

Almanya’nın kuzeyindeki Hildesheim kentinde, internet üzerinden anonim bir sohbet odasında Müslümanlara yönelik saldırı planlarını açıkladığı belirtilen 21 yaşındaki bir adamın tutuklandığı belirtildi.

Celle Savcılığı’nın ilk bulgularına göre şüpheli, ‘bir süredir dünya çapında medyanın dikkatini çekmek için çok sayıda insanı öldürmek istediği bir saldırı gerçekleştirmeyi’ düşünüyordu.

Şüphelinin, 2019 yılı mart ayında Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde gerçekleştirilen ve 51 kişinin yaşamını yitirdiği cami saldırılarını referans aldığı ve benzer bir saldırı düzenlemek istediği öne sürüldü. Savcılık, “Amacı Müslümanları öldürmekti” dedi.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda silahların yanı sıra aşırı sağ içeriğe sahip çok sayıda elektronik belge bulundu.

Cumartesi günü tutuklanan şüpheli, ‘silah satın almak yoluyla terörizmi finanse etmek’ ve ‘suç işlemekle tehdit etmekle’ suçlanıyor.

Başbakan Angela Merkel’in de “Irkçılık geçmişten günümüze hep vardı. Maalesef Almanya'da da var. O yüzden önce kendi evimizin önünü süpürmeliyiz" diyerek ırkçılık konusunda özeleştiride bulunduğu Almanya’da son aylarda bu tarz saldırılar arttı.

Son olarak şubat ayında Frankfurt yakınlarındaki Hanau’da iki ayrı nargile kafeye saldırı düzenlenmiş, dokuz kişi yaşamını yitirmişti. Ekim ayında da Leipzig yakınlarındaki Halle’de bir sinagoga yönelik saldırıda iki kişi öldürülmüştü.

Geçen yıl haziran ayında da, göç yanlısı Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke evinde ölü bulunmuştu, olaydan bir Neo Nazi sorumlu tutulmuştu.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer de aşırı sağ terörizmini ‘demokrasi için en büyük tehdit’ olarak tanımlamıştı.