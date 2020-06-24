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    MH-17 enkazı

    MH17 uçağı davasının avukatları: Ukrayna askerleri yanlışlıkla vurmuş olabilir

    © Sputnik / Mihail Voskresenskiy
    Avrupa
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    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202006241042312063-mh17-ucagi-davasinin-avukatlari-ukrayna-askerleri-yanlislikla-vurmus-olabilir/

    Hollandalı avukat Sabine ten Dusschat, 2014 yılında Ukrayna'nın doğusunda BUK füzesi ile vurulan ve 298 kişiye mezar olan Malezya Havayolları'na ait MH17 uçağının Ukrayna askerleri tarafından yanlışlıkla vurulmuş olabileceğini söyledi.

    Hollandalı avukat Sabine ten Dusschat, Hollanda’da görülen davada 2001 yılında Karadeniz üzerinde uçan Sibirya Havayolu’na ait uçağın da benzer şekilde düştüğünü hatırlattı.

    Dusschat, "Bugün uçağın Ukrayna’ya ait BUK füzesiyle vurulmuş olabileceği senaryosunu konuşmak istiyoruz. Dün uçağın askeri bir uçak tarafından vurulmuş olabileceği senaryosu hakkında konuşmuştuk. Bu doğru. Ancak, bu sorunun yanıtını bilmiyoruz. Bu nedenle, bu gerçekten BUK muydu ve Ukrayna ordusuna mı aitti senaryosunu da dikkate almak durumundayız" ifadelerini kullandı.

    Dusschat, Hollanda savcılığının bu senaryoyu imkansız görmesine rağmen, Ukrayna ordusunun 9M38 ve 9M38M1 füzeleri de dahil olmak üzere bir çok silaha erişiminin mümkün olduğunu belirtti.

    4 Ekim 2001'de Tel Aviv-Novosibirsk seferini yapan Tu-154M uçağı, Ukrayna hava savunması 96. uçaksavar füze tugayının tatbikatı sırasında yanlışlıkla vurulmuş, uçakta bulunan 66 yolcu ve 12 mürettebatın tamamı yaşamını yitirmişti.

    Davanın diğer avukatlarından Baudevain Van Eyk, Hollanda makamlarının Kiev'in Ukrayna'nın doğusunda hava sahasını sivil uçaklara kapatmama nedenlerini araştırmayı kabul ettiğini belirterek şunları şunları söyledi:

    "Eğer savunma, hava sahasının kapatılmamasının askeri stratejik nedenlerle yapıldığını, özellikle de sivil uçakların canlı kalkan olarak kullanılmak istendiğini kanıtlayabilirse, askeri versiyon daha inandırıcı hale gelebilir veya 17 Temmuz 2014'te çatışma bölgesinde ayrılıkçılar için tehlike oluşturan ve BUK radarının yanıt verdiği, başka bir ifadeyle öz savunma yaptığı şeklindeki askeri uçak versiyonu daha inandırıcı olabilir."

    Rusya vatandaşları İgor Girkin, Sergey Dubinskiy ve Oleg Pulatov ile Ukrayna vatandaşı Leonid Harçenko’nun yargılandığı MH17 davası 9 Mart 2020’de başlamıştı. Pulatov’un mahkemedeki savunmasını iki Hollandalı ve bir Rus avukat yapıyor. Diğer şüpheliler gıyaben yargılanıyor.

    Malezya Havayolları'na ait MH17 uçağı 17 Temmuz 2014'te Ukrayna'nın doğusunda düştü ve içindeki 298 kişiye mezar oldu. Kiev olaydan Ukrayna’nın doğusundaki milisleri sorumlu tuttu, ancak milisler bu yükseklikteki bir uçağı indirebilecek silahlara sahip olmadıklarını belirterek suçlamaları reddetti.

    Soruşturma, Hollanda Başsavcısınının da aralarında bulunduğu Uluslararası Ortak Soruşturma Grubu (JIT) tarafından yürütülüyor. Soruşturma grubu, MH17 sefer numaralı Malezya uçağını düşüren füzenin, Rusya'nın Kursk’taki 53. Uçaksavar Tugayı'na ait olduğunu ileri sürüyor.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın, soruşturmaya tam yetkili olarak dahil edilmediğini ve bu nedenle soruşturmanın sonuçlarını tanımayacağını belirtmişti.

    Etiketler:
    Malezya Havayolları, Buk, MH17, Ukrayna, Rusya, Hollanda
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